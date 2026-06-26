Organizaciones religiosas de la RD se solidarizan con Venezuela

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Santo Domingo, 25 jun – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) manifestaron este jueves su solidaridad con pueblo de Venezuela, especialmente con las familias que han perdido a sus seres queridos, heridos, desplazados y desaparecidos tras los dos terremotos que afectaron el país suramericano el miércoles.

OBISPOS CATÓLICOS

«Pedimos al Señor de la vida que les afiance en la esperanza, les dé el consuelo y el valor para animar a su pueblo a afrontar estas pérdidas; les ayude a emprender juntos una restauración espiritual, mental y física», dijeron los obispos cat{olicos en una carta dirigida al presidente de la Confrencia Episcopal Venezolana (CEV), monseñor Jesús González de Zárate.

El miércoles dos potentes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, han dejado 188 muertos, 1,520 heridos y devastación en varias zonas de Venezuela, informaron las autoridades.

Hay al menos 2,927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales «han debido ser evacuados», según el Gobierno venezolano.

PIDE NACIONES COLABOREN

Los obispos dominicanos dijeron «rogar para que este acontecimiento una cada vez más las buenas voluntades de todas las naciones hermanas y colaboren en la reconstrucción de Venezuela».

«En ese sentido», agregaron, «nuestra Comisión Nacional de Pastoral Social Cáritas, ha activado su protocolo de respuesta para coordinar el envío de ayuda humanitaria».

EVANGÉLICOS EXPRESAN SU PESAR

El presidente de CODUE, Feliciano Lacen, manifestó en una nota que, en nombre de toda la membrecía de la entidad, expresaba su pesar ante la tragedia y envió un mensaje de esperanza y fortaleza a las autoridades y al pueblo de Venezuela.

Lacen Custodio hizo un llamado a las iglesias, organizaciones de fe y a toda la sociedad dominicana a unirse en oración y solidaridad por la pronta recuperación de las zonas afectadas y por el bienestar de las familias que atraviesan esta difícil prueba.

«Expresamos nuestra más profunda solidaridad ante la tragedia causada por los devastadores terremotos que han afectado a esa nación hermana. Elevamos nuestras oraciones por las familias que han perdido seres queridos, por los heridos y por todas las comunidades que hoy sufren las consecuencias de este desastre natural», expresó el dirigente protestante.

Asimismo, valoró la disposición del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, de movilizar ayuda humanitaria en favor del pueblo venezolano, como muestra de la tradición solidaria y fraterna que caracteriza al pueblo dominicano ante situaciones de emergencia.

«Todo nuestro apoyo al pueblo venezolano ante esta difícil circunstancia. Queremos transmitir nuestra solidaridad, nuestro cariño y nuestra fuerza para todos los afectados. Acompañamos en el dolor a las familias de las víctimas y pedimos a Dios que conceda consuelo, protección y pronta recuperación a quienes han resultado heridos», agregó.

(Con información de Agencia EFE)

rsl