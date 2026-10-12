Envían a juicio a 6 acusados de violar grupalmente a una joven

De acuerdo con la acusación dos de los imputados se ofrecieron a llevar a la víctima a un centro de salud, sin embargo, nunca ingresaron al centro médico y trasladaron a la joven a una residencia de La Javilla (Villa González), donde la violaron.

Además, la jueza instructora del proceso, Ilka María Méndez Sosa, ratificó la prisión preventiva para cinco de los imputados por riesgo de fuga.

Por este caso actualmente permanecen en prisión preventiva José Alfonso Rubiera Rodríguez, Edwin Manuel Castro Guzmán, Javier Eduardo Núñez Toribio, Oniel Rafael Pichardo Martínez y Yamir Fernando Pérez Toribio.

Mientras, Delfri de Jesús Rodríguez permanece en libertad bajo garantía económica y presentación periódica, y se le impide salir de país sin previa autorización judicial.

La jueza Ilka María Méndez Sosa acogió de manera total la acusación presentada por el Ministerio Público, que establece que los imputados violaron varios artículos del Código Penal Dominicano y de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.

Dichas normativas contemplan los tipos penales de asociación de malhechores, violencia agravada contra la mujer, violación sexual, reproducción, distribución de imágenes y atentado sexual por medios electrónicos, en perjuicio de la víctima.