Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►LF sacó los molleros de Tarzán en NY: Hace una semana, el expresidente Leonel Fernández visitó NY y NJ. Sacó los molleros al estilo de Tarzán y demostró energía y vitalidad durante una intensa jornada en USA = https://actualidadneoyorkina. com/?p=11897 Recorrió más de mil kilómetros en vehículo, encabezó varias actividades y juramentó a más de 700 nuevos miembros de la FP. Tremendo trabajo se la seccional, diiicen. También se reunió con representantes (cerca de 400) de sectores de la comunidad no ligados al quehacer político de la RD, entre ellos el asambleísta por El Bronx, George Álvarez, y la jueza Fiordaliza Rodríguez, de la Corte Suprema del estado de NY. También participaron Frank Marte y Radhamés Rodríguez, presidentes de asociaciones de bodegueros de la Gran Manzana, entre otros. Con estos sectores, el exmandatario pareció sentirse muy contento, pues fue la primera vez que sostuvo un encuentro de esta naturaleza, organizado por Geraldo Rosario, del sector externo de la FP en NY. Diiicen muchos «leoncitos» que Rosario viene demostrando capacidad política al llevar su trabajo en favor de «El León» más allá de las estructuras tradicionales del partido y establecer vínculos directos con sectores representativos de la comunidad en NY. Según observadores quisqueyanos, este encuentro ha disparado las alarmas en el PRM, que busca la forma de frenar a LF. Diiicen los «leoncitos» que, si el hombre de los “#00 con Leonel” logra imprimirle a ese esfuerzo el ritmo y el sello de su trabajo, “El León” va en coche, porque no se distrae ni anda en chismes; tiene prestigio, su norte es el trabajo y cuenta con un ejército real, probado y consolidado a través de los años. ¡Ay!

►¿Pacto entre el sector de Gonzalo y Carolina?: La semana pasada, en el Alto Manhattan, observadores políticos dominicanos analizaron el panorama de la RD, que consideran cada día más complicado y confuso. Se preguntaron si ya existe un acuerdo político entre el sector de Gonzalo Castillo (El Penco), aspirante presidencial del PLD, y Carolina Mejía, aspirante del PRM. Veamos, dicen: «A confesión de parte, relevo de prueba». En septiembre de 2026, Liz Mieses, diputada del PRM por la capital, planteó la posibilidad de que Carolina Mejía y Gonzalo Castillo integren una misma boleta electoral = (https://elnacional.com.do/ politica/carolina-mejia- gonzalo-castillo-boleta- electoral-propuesta-diputada- prm_581086.html). El 15 de noviembre se publicó: «Carolina y Gonzalo comparten con embajadora de EE. UU. en conmemoración de 250 años de independencia» = https://elnuevodiario.com.do/ carolina-y-gonzalo-comparten- con-embajadora-de-ee-uu-en- conmemoracion-de-250-anos-de- independencia/. En el Alto Manhattan, un ciudadano vociferó: “Un sector del PLD habría influido en la decisión de suspender sin justificación la consulta ciudadana prevista para el 18 de octubre, destinada a medir la popularidad de los precandidatos presidenciales del partido. Otro le respondió: «Porque Javier García mantiene el apoyo de la mayoría de la base del PLD y a ese sector no le conviene que gane la nominación». ¿Cualquier coincidencia es pura realidad? ¡Ay!

►Un Penco: En el Cibao es algo flojo o de poco valor. Mantiene un sentido más cercano al español tradicional, donde hace referencia a un caballo flaco, viejo o inservible. En el Sur tiene significado prácticamente opuesto. Se emplea para destacar el gran tamaño, la fuerza o la excelente calidad de una persona, animal o cosa.

►ABM: Nos escriben 17 dirigentes de la FP-NY. Ni quito ni pongo: Solicitamos a Entérate NY no identificarnos para evitar mayores inconvenientes dentro de nuestro partido. Ha causado gran indignación, resquemor y molestia la posición pública que consideramos hipócrita y simulada de la ‘compañera’ Leidy Laura Fernández, miembro de la Dirección Política de la FP y aspirante externa a diputada por el exterior, en un post en el que afirma: ¡El liderazgo se demuestra con hechos! Reconocidos comunicadores en RD (radio y TV) destacaron el extraordinario trabajo de ella durante la visita del presidente Leonel Fernández y la jornada de juramentación de nuevos miembros de la FP-NY en Taíno Tower. Detrás de cada gran evento hay compromiso, organización, dedicación y liderazgo. Leidy Laura continúa demostrando su capacidad de trabajo, coordinación y compromiso con la comunidad dominicana en NY y el exterior. Cuando hay voluntad, entrega y trabajo en equipo, los grandes proyectos se hacen realidad. Leidy Laura Fernández: liderazgo, compromiso y trabajo que dejan huellas. Concluye el post. Diiicen en NY que todo eso no es más que un ABM = Allante, Bulto y Movimiento. No se le vio por ningún lado en el trabajo de campo previo al evento, sostienen. ¡Ay, ay, ay!

►Nada de trabajo: El documento de los “leoncitos” en NY sostiene que, con esa postura, Leidy Laura Fernández pretende engañar a la seccional, al presidente Fernández y al partido. Según ese texto, llegó al acto junto a su esposo, Alfredo Rodríguez, exdiputado, miembro de la Dirección Central (DC) y presidente de la FP en la circunscripción 1-USA. Ambos se desbordaron en saludos y optimismo triunfal ante los demás “leoncitos”. No aportaron nada para el evento salvo su presencia; ni siquiera abrieron una silla ni la pusieron en su sitio, pese a que presumían de posición, capacidad de trabajo y coordinación, diiicen. Quien se engaña a sí mismo suele proyectar esa ilusión en los demás, ya sea convenciendo a otros de una imagen falsa o perdiendo la capacidad de ver la realidad con claridad. El pasaje bíblico Gálatas 6:3 advierte que quien cree ser algo sin serlo en realidad se engaña a sí mismo. Políticamente hablando, diiicen, ya tienes puesto el reloj de Tolentino y esperan la sentencia del No. 29. A juicio de ellos, la imagen política de Leidy Laura es prefabricada y carece de un liderazgo que la sustente; afirman que la promueve un núcleo familiar que se cree dueño del partido en la circunscripción por la que ella aspira a diputada otra vez. Proyecta una especie de fascinación por el “emprendurismo de vitrina”, concluyen. Nota: Esta columna está abierta a la réplica, siempre que la formule personalmente la persona señalada, no interlocutores. ¡Bueeeno!

►Abel Martínez en NY: La semana pasada, algunos periódicos dominicanos anunciaron la visita de Abel Martínez a NY. El miembro del Comité Político (CP) del PLD había dicho que venía a compartir un café con su gente en la Gran Manzana y en Nueva Jersey. Después se supo que Martínez se reunió en la casa de su hermano Galindo Martínez, en el sector de Jamaica, en Queens, con algo más de 20 vecinos en el sótano de la vivienda. Entre los asistentes, no se vio en la actividad ni a un solo joven, diiicen.

Ver. https://www.youtube.com/ shorts/7dHyTUyIsKk

►Un valor dominicano en NY: El excelente abogado dominicano Andrés Aranda, criminalista por 48 años, subiendo ante jueces de las Cortes Criminales de NY, Nueva Jersey y Pensilvania, ha demostrado su capacidad profesional para beneficiar miles de dominicanos y otras etnias. La mayoría de los casos los ha ganado y muy pocos desestimados, han testimoniado defendidos. Su oficina, en el 930 de Grand Concourse, Suite 1-A, Bronx, NY 10451 (Fax = 718-590-1904) es visitada mensualmente por decenas de personas para que los represente ante la justicia, sin importar el caso (grande o pequeño el crimen). Se ha destacado por su forma de servir a los demás. Es humilde, sencillo, educado, trabajador y genuino representante de la dominicanidad. Es un ejemplo a seguir, avalan múltiples personas que lo conocen. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale «Aranda, usted es un valor dominicano en NY».

►Servicio comunitario: Renovar el Pasaporte USA: Tiempos de procesamiento de 4 a 6 semanas. Urgente, 2 a 3 semanas y $60 dólares adicionales. Ofrecemos 4 tipos de servicios: Emergencia de vida o muerte (se requiere cita previa). Viajes urgentes (se requiere cita previa). Acelerado. Rutina. Ver: https://travel. state.gov/en/passports/apply/ get-fast.html