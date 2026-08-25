Entérate NY (OPINION)

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Periodismo Informativo y Crítico al Servicio de la Comunidad

►¿Ito Bisonó candidato vicepresidencial?: Un diálogo entre opinólogos, sabiólogos y todólogos dominicanos de renombre se realizó la semana pasada en el Alto Manhattan (4 profesionales, 2 políticos de distintos partidos de RD y 2 empresarios) en el que se analizó a fondo la política vernácula del país caribeño. Coincidieron en que Itó Bisonó sería el candidato vicepresidencial de Luis Abinader para acompañar a David Collado, candidato presidencial del PRM en 2028. Yo estaba cerca, en un sitio público, y me quedé escuchando con discreción porque me pareció interesante. No diré quiénes eran. Hablaron que Ito fue diputado en 4 ocasiones, ocupó altos cargos durante el gobierno de Balaguer, ejerció la presidencia en funciones del PRSC y buscó la candidatura presidencial en 2011 y 2019. Luego dejó ese partido para apoyar a Abinader en 2020 e ingresó al PRM “como general”, pues en pocos meses ya formaba parte de la Dirección Ejecutiva Nacional, máximo organismo del partido. Además, en seis años de gobierno de Abinader ha estado al frente de 3 ministerios clave (Industria, Comercio y Mipymes; Vivienda, Hábitat y Edificaciones; y Relaciones Exteriores) algo que, según comentaron, ningún otro dirigente del PRM ha logrado. ¡Bueeeno!

►Más grande que el caso $eNa$a. ¡Uff!: La denuncia hecha el pasado viernes por Julio Martínez Pozo en el programa El Sol de la Mañana (106.5 FM) ha sorprendido a muchos dominicanos en los “nuevayores”, porque, según comentan, destapa un esquema de corrupción aún mayor que el caso $eNa$a, diiicen en el Alto Manhattan. El analista de fustes denunció un esquema en el que mercancías valoradas en mile$ de millone$ de peso$, declaradas bajo el régimen de tránsito internacional con destino a Haití, son desviadas y comercializadas en RD sin los registros sanitarios correspondientes. Parte de esos productos, tras ser reempacados, terminan en supermercados como La Sirena y Olé, aunque aclaró que no atribuye responsabilidad directa a esas cadenas, porque la acción es masificada. Al decir de dominicanos en el Alto Manhattan, se trata de la denuncia más contundente realizada en los últimos años en el país, demostrando que Martínez Pozo tiene “los timbales de King Kong”, diiicen. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=gbc_IWG02-I

►Cuando el río suena, agua trae: Así reza el refrán pueblerino = Significa que los rumores o indicios públicos casi siempre tienen una base de verdad. La semana pasada esta columna publicó que Gonzalo Castillo iniciaría un periplo por EE. UU., según nos informara una prestante dama muy vinculada a los peledeístas tanto en RD como en EE. UU. y que el viernes 21 estaría en el restaurante 809, en el Alto Manhattan. Pero qué va; cambiaron la logística, diiicen. “En NY y otros estados se quedaron con el moño hecho”, se comenta por doquier en el Alto Manhattan, porque Gonzalo no vino y envió una comisión. ¡Ay! Dicha comisión estuvo encabezada por el diputado Gustavo Sánchez, del CP, y los miembros del CC Gamalier Montás, Yuri Enrique Rodríguez, Félix García y Radhamés Vásquez. Muchos se preguntaron por qué Gonzalo no da la cara y siempre envía a una segunda persona. No asiste a los programas de TV; siempre envía a Melanio Paredes o a Andrés Navarro; cuando envía algún mensaje, es leído en teleprómter; dijo que no asistiría y no asistió a “RD Debate”, impulsado por la respetable y confiada entidad “Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo” (CODESSD), para que desglosen sus programas de gobierno y el país los conozca. Rehuir estos debates, diiicen, es privar al país de conocer sus propuestas claras y concretas sobre temas como transporte, educación, salud, delincuencia e inseguridad, alto costo de la vida, electricidad, desempleo, deuda externa e interna, entre otros. “RD Debate” se realizó este domingo y El Penco no asistió. ¡Uff! Negarse a debatir proyecta una falta de disposición para someter sus ideas al escrutinio público, lo que puede interpretarse como falta de preparación. ¡Bueeeno!

►Acto de Gonzalo en 809-NY con baja asistencia: Una foto o un video vale más que mil palabras. “Este refrán significa que una imagen puede transmitir ideas complejas y múltiples con mayor eficacia que una simple descripción verbal”. El salón utilizado por la comisión y los seguidores de Gonzalo Castillo el pasado viernes en el restaurante 809, en la calle Dyckman, en el Alto Manhattan, registró una asistencia muy baja; incluso no hubo juramentación. “Pareció un entierro de gente pobre”, diiicen. El salón tiene capacidad para unas 100 personas sentadas y alrededor de 150 de pie, “apretujadas”, y aun así hubo espacios y sillas vacías. Para confirmar, llamar al 212-304-3800. Los peledeístas no mostraron interés en asistir. Según se confirmó, cerca del 95% de la dirigencia y militancia estuvo ausente. ¡Ay, ay, ay! Ver = https://www.youtube.com/watch?v=Aw0qMOy75ew Hay quienes sostienen que el acto encabezado por Abel Martínez, el pasado 25 de julio, fueron más personas. Ver: https://www.youtube.com/shorts/bvofqTbLR9s Mientras, Francisco Javier García ha mostrado mucha más fortaleza en NY, Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts y Rhode Island, de la circunscripción 1 en USA, con encuentros, juramentaciones masivas, almuerzos con empresarios, comerciantes, apoyo público y encuentros con la prensa donde quiera que acude. Ver = https://www.youtube.com/watch?v=gUMV7IN1WgQ Video = https://www.youtube.com/watch?v=mLcXG6Rrvrg Ver = https://almomento.net/ny-francisco-javier-garcia-juramenta-equipos-de-trabajo/ Así recibieron en RD a FJG después de su gira triunfal por EE. UU. Ver = https://elnacional.com.do/politica/pld-recibe-francisco-javier-garcia-gira-nueva-york-nueva-jersey-filadelfia_574096.html Analistas en los «nuevayores» sostienen que FJG será el candidato presidencial del PLD para 2028, porque cuenta con mayor simpatía entre los peledeístas y ciudadanos comunes. En cambio, diiicen que la candidatura de Gonzalo se está gestando al vapor». ¡Ay!

►Teléfono intervenido: Por considerarlo de interés para nuestros lectores, reproducimos esta información. ¿Por qué el teléfono suena una sola vez y, al contestar, cuelgan? Este fenómeno, cada vez más frecuente entre usuarios de todo el mundo, suele indicar que el número ha sido identificado y filtrado por sistemas automatizados. No se trata de una llamada personal perdida; son tecnologías programadas para comprobar si los números están activos y recopilar información sobre ellos. Ver = https://eldia.com.do/por-que-suena-el-telefono-y-cuelgan-al-segundo/ Cómo saber si tu teléfono móvil está intervenido = https://armourcyber.io/basics-how-tos/how-to-tell-if-your-cell-phone-is-tapped/

►Secretario General FP-NY: Desde Brooklyn nos escriben. Ni quito ni pongo. El secretario general de la FP-NY, Odell Suero, formula denuncias que luego deja sin sustento. Veamos: Acusó al Consulado Dominicano en NY de mantener un supuesto esquema de cobros excesivos, facturas paralelas y cargos noregulados. Video: https://www.youtube.com/watch?v=b-TaYzVmf9k&t=13s El Consulado rechazó las acusaciones. Ver: https://www.instagram.com/p/DYTT3qMumMc/ Hasta la fecha, Suero no ha presentado una sola prueba. ¡Huumm! Asimismo, se señala que de manera reiterada se presenta en los medios como «vocero del exterior de la FP», atribuyéndose una representación que abarca estados-USA y países muy diversos. ¿Se trata de poder real o de una simple ilusión? Tal vez la respuesta corresponda a los presidentes de seccionales. Carlos Félix (NY), Máximo Corcino (Nueva Jersey), Daniel Torres (Pensilvania), Dominico Cabral (Rhode Island) y a Alfredo Rodríguez, presidente de la FP en la circunscripción 1-USA. Algunos lectores lo llaman erostratismo = la obsesión por ganar notoriedad a cualquier costo. Otros hablan de justos por pecadores = personas inocentes que cargan con las consecuencias de las malas acciones de otros. Asimismo, recientemente, Suero afirmó: «Desarrollo una intensa agenda de trabajo en todo EUA para fortalecer la FP y mantener contacto con los dominicanos. Ver: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=122295192812081982&id=61552459473017 Compañeros que conocemos aseguran que esta postura ha generado malestar, pues consideran que su discurso transmite la idea de que solo él trabaja y que únicamente él puede hablar en nombre de todos. ¡Uff!

►Los histriónicos: Se expresan con exageración, dramatismo y teatralidad, con el objetivo principal de llamar la atención. La JCE inició la expedición de la nueva cédula en el exterior el pasado 20 de mayo y, al día de hoy, lunes 24 de agosto, han transcurrido 96 días. Restan 514 días para concluir la entrega del documento en el exterior, prevista para el 20 de enero de 2028. Hasta ahora, 125,378 dominicanos han renovado su cédula en 43 oficinas. En la Circunscripción No.1 del exterior se han realizado 63,423 renovaciones; en la No. 2, la cantidad de 30,579; y en la No. 3, la suma de 31,376. Para quienes viven vociferando, exigiendo y reclamando oficinas de la JCE aquí, allá y en cualquier otro punto de EE. UU., vale recordar que la instalación de oficinas gubernamentales de cualquier país del mundo en territorio estadounidense está sujeta a acuerdos diplomáticos, a la aprobación del gobierno de norteamericano y al respeto de su soberanía; por lo tanto, no pueden operar como si estuvieran en su propio país. En ese contexto, los consulados de la RD deberán gestionar ante el Departamento de Estado de EUA los permisos correspondientes para abrir nuevas oficinas. Las autoridades norteamericanas ejercen soberanía exclusiva sobre su territorio: toda entidad extranjera debe sujetarse a las leyes federales, estatales y municipales. En otras palabras, no se pueden establecer extensiones de oficinas sin la debida autorización, ya que eso violaría la normativa aplicable a representaciones extranjeras. ¿En qué quedamos? ¿Se oye o no se oye? (Balaguer).

►Obtener la cédula en el exterior: Para renovar la cédula dominicana en los EE. UU. es en las oficinas de la JCE dentro de los consulados dominicanos y fuera de las sedes por autorización del Departamento de Estado de EUA. En NY en el 1501 de Broadway con la calle 43, cuatro pisos. (212) 768-2480. En NJ en 140 de la calle Market, en Paterson. 6to. Piso. (973) 684-7491/92/93. En Pensilvania en Two Penn Center, 1500 John F. Kennedy Boulevard, Suite 250. (215)-282-9555 … (215) 203 7220. En Boston en el 20 Park Plaza #601. (617) 482-8121 … (617) 749-5510. En Chicago en el 8770 W. de la avenida Bryn Mawr. Suite 1300. (773) 714-4924. En Houston-Texas en el 6117 de la avenida Richmond, Suite 100. (713) 589-2958. En Miami, en el 1038 de la avenida Brickell. (305) 358-3220. En Orlando-FL. En el 617 East Colonial Drive, Suite 100, Orlando. (407) 237-0195. En New Orleans, en el 400 de la calle Poydras #1520 (504) 505-5351. En San Juan, Puerto Rico, Edificio Cobian Plaza, Av. Ponce De León 1607, Parada 23 Oficina 101, Piso 1, Santurce, San Juan. (787) 945-0740. En Mayagüez, Puerto Rico, en la calle La Candelaria 18. (787) 832-4066. El trámite es gratuito y no requiere esperar el mes de su cumpleaños. La miembro de la Dirección Política (DP) de la FP, con asiento en NY para todo el exterior, Alexandra Peña, proclamó recientemente que la militancia de esa organización y la ciudadanía en general deben acudir a los centros habilitados por la JCE para obtener la nueva cédula. Para citas = https://citas.jce.gob.do/

►Un valor dominicano en NY: Fianny Cabrera, oriunda de Santiago de los Caballeros, ha dedicado años de su vida en NY a labores altruistas y comunitarias. Es esposa del congresista Adriano Espaillat y doctora especializada en terapia del habla y el lenguaje, donde ejerce como patóloga. Su trabajo es fundamental para muchos niños con trastornos de comunicación, en especial aquellos dentro del espectro autista. Además, realizó una investigación científica mediante la cual desarrolló un programa para orientar y capacitar a padres. Con su entrega a la niñez y su labor humanitaria y comunitaria, enaltece la bandera tricolor en tierras extranjeras. Si usted la ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale: “Fianny, usted es un valor dominicano en NY”.

►Servicio comunitario: Sobre su situación migratoria pueden comunicarse para asistencia legal de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante. El servicio es gratuito y seguro. Ayuda a localizar proveedores legales confiables en los 5 condados. Llamar de lunes a miércoles de 9:00 a.m. a 8:00 p.m. Martes, jueves y viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; y el último sábado de cada mes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Teléf. a llamar 1-800-354-0365 o marcar el 311 y decir “Inmigración Legal.”

► Cultura General: La calle Broadway es la más larga de NY con 53 KM. y la segunda en USA. Nace en el Bajo Manhattan y termina en Sleepy Hollow / Tarrytown en la ciudad de Westchester. De ahí para allá se le llama Albany Post Road. El nombre de Broadway proviene de la expresión neerlandesa breede weg. La calle más larga en USA es la avenida Colfax, en Colorado, con cerca de 80 km. Luego Broadway y en tercer lugar la avenida Western en Chicago con 37 km. La calle más larga del mundo es Yonge en Toronto, Canadá con 86 kilómetros de longitud.

►Salud: Los moretones que aparecen en el cuerpo sin una causa aparente pueden estar relacionados con alteraciones en la coagulación de su sangre y requieren una evaluación médica para determinar el origen.

►Cita: En una sociedad en que las personas parecen valer más por lo que tienen que por sus cualidades humanas, sus valores morales y el respeto que inspiran, los avariciosos deberían recordar la cita de William Shakespeare: “No estimes el dinero ni en más ni en menos de lo que vale, porque como puedes ser un buen servidor, también un muy mal amo.”

►Dólar y Euro hasta este domingo 23: Compra del dólar = $58.31 y venta = $58.91; Compra euro = $66.53 y venta = $69.99

►Precios combustibles: Del 22 al 28 de agosto: Gasolina Premium = $341.10 Gasolina Regular = $310.50; Gasoil Optimo = $293.10; Gasoil Regular = $262.80; Gas licuado = $135.20; Gas natural = $43.97; cilindros de 100 libras = $3,380.07; de 50 libras = $1,690.04; de 25 libras = $845.02 de 15 libras = $507.01.

►Para comunicarse con nosotros: santodomingoaldia@yahoo.com