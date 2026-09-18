164 haitianos asesinados en las masacres de julio y agosto

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Puerto Príncipe, 18 sep (Prensa Latina) Los haitianos fallecidos en dos masacres entre julio y agosto en el municipio de Kenscoff por pandillas armadas ascendieron a 164, estiman hoy activistas humanitarios citados por un periódico local.

Estos ataques perturbaron la vida de dicha comunidad y del país y agravaron los temores ante el estado generalizado de inseguridad, añade un informe de la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh), según el diario Gazzette Haití.

La secuela de acciones por las bandas criminales durante esos meses de verano incluyen 23 heridos, 71 secuestrados y cinco desaparecidos, actos que agravaron la situación de violencia iniciada en años anteriores, agregaron las fuentes.

Detrás de esas cifras -agrega la Rnddh- quedaron familias diezmadas, casas y vehículos incendiados, y comunidades rurales obligadas a abandonar sus tierras y hogares para escapar de los grupos armados e integrar las filas de los desplazados.

La primera masacre -precisa la organización- fue la noche del 7 al 8 de julio, y la segunda del 23 al 24 de agosto, en ambos casos con escenas de violencia extrema contra las familias en sus hogares, a cuyas víctimas les imposible fue escapar.

Los sufrimientos causados por las dos masacres de Kenscoff fueron más dolorosos porque entre los 164 fallecidos figuraban siete niños, 21 ancianos de entre 65 y 90 años y 36 mujeres, mientras algunas casas fueron incendiadas con sus ocupantes aún dentro.

Las familias asesinadas comprendieron la del matrimonio de PhilomÃ¿ne Alexis, de 70 años, y Samson Louis, de 80, quienes murieron en su hogar junto a seis hijos.

ft/apb