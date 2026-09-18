PN reporta cuatro muertos en «enfrentamientos con agentes»

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SANTO DOMINGO.- La Policía Nacional informó este viernes que cuatro personas murieron tras alegados enfrentamientos con agentes policiales en hechos separados ocurridos durante las últimas horas.

Dos de los fallecidos estarían vinculados al incidente ocurrido el pasado día 12 en Los Coquitos, Boca Chica, donde murieron dos personas y otras cinco resultaron heridas. Por este caso, cinco personas se han entregado a las autoridades.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN EN BOCA CHICA

Durante una rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional, el vocero de la institución, Diego Pesqueira, informó que las investigaciones continúan para identificar y apresar a otros posibles implicados, así como localizar más armas de fuego.

Uno de los fallecidos fue identificado como Wander Alcántara, quien, según el reporte policial, enfrentó a agentes durante un operativo realizado la madrugada de este viernes en la calle José Francisco Peña Gómez, del sector Andrés, Boca Chica. Resultó herido y posteriormente murió.

La Policía indicó que le ocupó una pistola Glock 43 con un cargador tipo tambor, cuya documentación no fue presentada.

Otro fallecido es Deivi Rosado Durán, alias “el Gordo” o “el Fantasma de Guindo”, quien también resultó herido durante un alegado enfrentamiento y posteriormente murió. Pesqueira dijo que era investigado como presunto proveedor de armas de fuego de la banda que las autoridades buscan desmantelar en Boca Chica.

OTROS DOS FALLECIDOS

La institución identificó además a Jordin Antonio Ogando, quien habría enfrentado a agentes en la calle Doctor Bentances, esquina 11, en Villa María, Distrito Nacional. Según la Policía, presuntamente secuestraba y asaltaba a conductores de InDrive, principalmente en Andrés, Boca Chica. En el lugar fue ocupada un arma de fuego y varias cápsulas.

El cuarto fallecido es Dilson Humberto Reynoso Cruz, alias “Mandrake”, abatido el jueves en Pontezuela, Santiago. Pesqueira lo vinculó con varios hechos violentos registrados en 2021, incluidos robos, homicidios y heridas de bala.

an/am