Trump nomina empresario de Florida como embajador Haití

El empresario Austin Holmes fue nominado este viernes por Trump para embajador de Estados Unidos en Haití.

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Austin Holmes, un empresario de Florida con amplia experiencia en labores humanitarias y de seguridad en Haití, para ocupar el cargo de embajador estadounidense en ese país.

La Casa Blanca remitió la nominación al Senado el 14 de septiembre de 2026. El proceso deberá ser evaluado por el Comité de Relaciones Exteriores, donde la designación figura actualmente como pendiente.

EXPERIENCIA Y VÍNCULOS CON HAITÍ

De acuerdo con The Haitian Times, Holmes mantiene vínculos de larga data con Haití y a principios de este año participó en una audiencia de un subcomité de asignaciones del Senado sobre las prioridades de seguridad y asistencia exterior de Estados Unidos en esa nación.

Durante la audiencia, el senador republicano Markwayne Mullin destacó el conocimiento de Holmes sobre la realidad haitiana y su relación de años con el país.

Holmes explicó que anteriormente vivió en Haití junto a su familia y que ha participado en operaciones de seguridad, incluidos rescates de personas secuestradas y extracciones de emergencia.

OPERACIONES DE RESCATE

Entre los casos citados mencionó el de Jeff Frazier, quien fue secuestrado por pandillas en 2023 mientras participaba en una misión de distribución de alimentos. Holmes afirmó que su equipo logró rescatarlo después de 43 días de cautiverio.

El empresario sostuvo que su trabajo en Haití se fundamenta en el conocimiento del contexto local y en las relaciones desarrolladas durante años.

“Nuestros equipos están formados mayoritariamente por haitianos y estadounidenses de origen haitiano, con experiencia en el país, dominio del idioma y relaciones locales”, afirmó.

Holmes asumiría el cargo si el Senado confirma su nominación. Su eventual designación se produce mientras Estados Unidos mantiene una participación activa en los esfuerzos internacionales relacionados con la crisis de seguridad y la situación política de Haití.

an/am