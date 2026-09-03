Empleados de escuelas marchan por alza sueldo frente Educación

Juan Valdez, presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, dijo este 2 de septiembre que el Ministerio no ha respondido sus demandas.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El presidente del Colectivo Ciudadano por la Calidad Educativa, Juan Valdez, encabezó una marcha junto a decenas de conserjes y empleados administrativos de escuelas públicas, quienes reclamaron aumentos salariales y respuestas de las autoridades a sus demandas.

La movilización partió de la Plaza Simón Bolívar y llegó inicialmente al Ministerio de Educación, donde los manifestantes exigieron al ministro Luis Miguel de Camps atender la situación salarial de más de 80,000 empleados administrativos y de apoyo, según Valdez.

MINISTERIO HA IGNORADO SUS RECLAMOS

El dirigente afirmó que el colectivo ha enviado cinco comunicaciones formales al Ministerio para plantear la precariedad salarial de estos trabajadores, sin recibir una respuesta oficial.

Los manifestantes denunciaron que algunos empleados perciben entre RD$10,000 y poco más de RD$12,000 mensuales, por lo que reclamaron que sus salarios sean elevados a RD$30,000.

La conserje Franyely Feliz dijo que recibe RD$12,141 mensuales, cantidad que considera insuficiente para cubrir sus gastos y los de sus dos hijos. Priscila Gervacio, quien aseguró ganar RD$10,000, sostuvo que ese ingreso no cubre sus necesidades básicas.

DIÁLOGO CON AUTORIDADES Y OTRAS DEMANDAS

Una comisión encabezada por Valdez fue recibida en el Ministerio de Educación. Tras el encuentro, el dirigente expresó inconformidad y anunció que continuarían la marcha hacia el Palacio Nacional.

En la sede del Poder Ejecutivo, la comisión se reunió con el viceministro de Iniciativas Presidenciales, Alexis Jiménez. Según Valdez, las autoridades informaron que la Presidencia ya habría otorgado los permisos necesarios para atender las solicitudes, por lo que correspondería al Ministerio de Educación ejecutar las medidas.

El colectivo también reclama el pago a contratistas de edificaciones escolares, los incentivos de la evaluación de desempeño docente para más de 100,000 profesores y mejoras salariales para docentes de Prepara, quienes, según Valdez, reciben menos de RD$15,000.

La jornada concluyó con el compromiso de dar seguimiento a las demandas planteadas ante las autoridades.

an/am