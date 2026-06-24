El Senado de EEUU vota a favor de detener la guerra contra Irán

WASHINGTON 23 Jun.- El Senado de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha votado este martes a favor de detener la guerra del país norteamericano contra Irán, rompiendo así con el presidente Donald Trump sobre un conflicto que ha aumentado el coste de vida de los estadounidenses y supuesto repercusiones económicas a nivel mundial.
La Cámara Alta ha dado ‘luz verde’, por 50 votos frente a 48, a una resolución ya aprobada por la Cámara de Representantes que exige que la Administración actual cese las hostilidades contra el país centroasiático a menos que el Congreso autorice nuevos ataques.
El texto ha salido adelante gracias a los votos de los senadores republicanos Lisa Murkowski (por Alaska), Bill Cassidy (por Luisiana), Susan Collins (de Maine) y Rand Paul (de Kentucky), sumados a los de la bancada de la oposición, a excepción de John Fetterman, demócrata por el estado de Pensilvania, el único de su partido que ha votado en contra de la medida.
En todo caso, los efectos prácticos de esta resolución no están claro, dado que la semana pasada Teherán y Washigton alcanzaron un acuerdo preliminar que establece el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz y que prevé conversaciones para un pacto más amplio que incluya la cuestión nuclear.
of-am
El grupo de Izquierdozos como siempre. Cuando Biden inicio la guerra contra Rusia usando a Ucrania de condon estos senadores estaban calladitos.
En éste parte noticioso sale a relucir que senadores Republicanos se unieron a senadores demócratas para aprobar la resolución relativo a actual conflicto bélico en Medio Oriente.
Los congresistas y senadores,a la hora de decidir votar,toman primero en cuenta mantener sus cargos,esa es su prioridad.
La perdida de su curul del dominicano que representa el distrito 13 de New York,es probable que influya mucho en las elecciones de Noviembre.
BUEEENO EL HITLER TRUMP SUS PROPIAS GENTES. LES ESTAN DANDO POR EL PICHIRRI.LOS REPUBLICANOS NO SON ESTUPIDOS, ELLOS SABEN QUE EL HITLER TRUMP NO PODRAS REELEGIRSE. Y ENTRES ELLOS EXISTE ASPIRANTES PRESIDENCIALES. TRUMP QUIERE QUEDARSE EN EL PODER. A COMO SEA EN FORMAS DICTATORIAL, ESE ES SU ERROR…. EL NAVEGANTE MARITIMO
Una derrota más de estados unidos Trump en 2016 tumbo todos los acuerdo que Obama hizo para que no se desarrollará alma nuclear ahora vuelve Trump recula vuelve al acuerdo y encima le tendrá que devolver miles de millones
Eso es como cuando tú le das un pescozón a alguien y luego le pides disculpa. EEUU le descojonó al Ayatollah líder supremo y a todos los jefes militares iraníes. Le destruyó todas la infraestructura militar e industrial. Los tiene hundido en una crisis económica severa y con discordia dentro de la élite gobernante. EEUU aprueba ahora parar esa guerra porque sabe que ese régimen islamita criminal se está desplomando solo.
Sueña, «ADORADOR DE USA».
«EEUU aprueba ahora parar esa guerra porque sabe que ese régimen islamita criminal se ESTÁ DESPLOMANDO SOLO». 😖 😖 😳 😳 Esa frase es muy parecida o CASI IGUAL a la comparación del caso de RUSIA-PUTIN con Ucrania. 🫣 🫣 Desde que RUSIA-PUTIN comenzaron a sacar a los militares nazis-ucranianos de los NUEVOS TERRITORIOS RUSOS de DONETSK, LUGANSK, (el Donbass), JERSÓN y ZAPORIYIA desde el 22 de febrero 2022 con la Operación Militar Especial. Por no salir a ‘las buenas’ y ‘vivos’. Y sin embargo RUSIA-PUTIN 🇷🇺 🐻 💪🏽 siguen ganando más terrenos dentro de esos 4 oblast cada día.… Leer mas »
me parece excelente y fusilar al presidente
deben destituir ya mismo al trumpeta y mandar a elecciones
Si lo destituyen toma la presidencia el VICE.
MALDITOS SIONISTAS HIJOS DE P E R R R A A …OIGAN ESA VAINA…LAS RATAS SIONISTAS ASQUEROSAS AHORA QUIEREN QUE LES PERMITAN ANDAR ARMADOS A TODOS LOS SIONISTAS QUE ANDEN, VIVAN O PULGUEEN EN OTROS PAISES…PORQUE MEJOR NO LLAMAN A SU SUPUESTO JAWEH A QUE LOS PROTEJA????HITLER DEBIO DE VIVIR UN DECADA MAS PARA FUMIGAR A ESTAS RATAS PIOJOSAS.
RECORDATORIO: Israel que vaya a la mïërdä
Y no solo éso. Deberían destituirlo por ejecutar acciones guerreristas SIN la autorización del Senado.
totalmente de acuerdo .
El kapitalismo estadounidense creó al primer multimillonario del mundo, mientras que el KOMUNISMO chino sacó a 740 millones de personas chinas de la pobreza extrema.
Cöñö pero que buen comentario. El mejor que he leído en mucho tiempo.
Elon Musk de convierte en el primer BILLONARIO de la historia. Y la china comunista saca de la pobreza extrema a 750 millones.
Notan la diferencia entre el comunismo y el capitalismo?
La culpa no es suya. La culpa es del hospital mental donde usted esta recluido que parece que los pacientes tiene acceso al internet.
CORROBORO
JAJAJA,OTRO ENGANADO POR LAS PROPAGANDAS DE LA FERREA DICTADURA CHINA..Cuantos han salido de la probreza en Corea del Norte un pais vecino de China con un discurso identico ? LA RESPUESTA ES CERO. Lee las estadisticas donde el Chino ha avanzado en los ultimos 20 anos,pero a costa de la mayor explotacion obrera del mundo, Y, SI ALGUIEN DICE LO CONTRARIO,AHI MISMO DAN LA ORDEN Y LO TRANCA POR MUCHO TIEMPO.No apoyo dictadura,ni de izquierda ni de derecha.
CIRCO MEDIATICO….DEBIERON DE IMPEDIR ESA INTROMICION DE TRUMP EN FEBRERO 27. AHORA COMO PERDIERON VIENEN CON EL SHOW POLITICO.
CORROBORO, ya que AlMomento.net NO PERMITE darle a «me gusta»
Ni permite dar enlaces y despues hablan de que «informan y son veras y que la libre expresion». controlan la informacion y la diluyen.
Piloto derribado en Irán describe un inquietante encuentro con extraña formación de drones iraníes.
El aviador estadounidense calificó la escena vivida como «una auténtica locura alienígena».
El piloto del avión de combate estadounidense F-15 derribado sobre Irán en abril y posteriormente rescatado por fuerzas especiales aseguró haber observado una extraña formación de drones iraníes antes de eyectarse de la aeronave.
Según dijeron cuatro fuentes familiarizadas con el caso a CNN, el aviador describió múltiples aparatos voladores moviéndose de manera coordinada y con una apariencia que comparó con una medusa flotando en el aire. El testimonio fue presentado durante una sesión informativa ante funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y, de acuerdo con las fuentes, provocó un intenso debate dentro de la comunidad de inteligencia. Una de ellas contó que el piloto habló de «varios drones interconectados que se movían como uno solo», con unidades más pequeñas suspendidas debajo de otras mayores «como si fueran piernas», calificando la escena como «una… Leer mas »
Otra fuente señaló que el aviador describió lo que parecía un «campo minado de drones» en el aire. Aunque la causa exacta del derribo continúa bajo investigación, informes preliminares contemplan la posibilidad de que esa formación hubiera desempeñado algún papel en la caída del F-15, según indicaron dos de las personas familiarizadas con el asunto.
Tranquilo Guasaby, los gringos saben todo eso; por qué crees tú no dieron un paso más allá de las amenazas, ultimátum y bombardeos en el desierto?
Es que: «No es lo mismo llamar al diablo, que verlo llegar».
Que pena con los ARRASTRADOS DE M.I.E.R.D.A., después que comprobaron la derrota de su amado USA., apostaron para que el Senado diera el visto bueno para seguir el conflicto, y también aquí perdieron.
Que les queda ARRASTRADOS? Ahhhhh, han dicho que el GENOCIDA es su hombre ahora.