San Salvador, 22 nov.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, envió un nuevo refuerzo de equipamiento militar hacia Haití, como parte de la misión de rescate a los cuatros aerotécnicos salvadoreños que hasta hoy permanecen desaparecidos.

La Secretaría de Prensa de la presidencia compartió en la red social X una foto y un video sobre el contingente en la pista del aeropuerto, pero sin precisar cantidad de equipos, ni si también enviarán más efectivos.

Anteriormente el mandatario publicó en X una imagen, sin mensaje, en la cual se observan decenas de vehículos tácticos blindados en la pista de un aeropuerto.

Durante la jornada del viernes, la Fuerza Armada informó que fallecieron tres soldados mientras manipulaban explosivos en el campamento y un cuarto resulto herido como consecuencia de la detonación.

BUKELE HA ENVIADO MAS DE DOS MIL SOLDADOS

Hace más de un mes Bukele envió más de dos mil soldados para rescatar a cuatro uniformados salvadoreños (18 de octubre) pertenecientes a la misión internacional de Naciones Unidas, que fueron emboscados en Haití por grupos armados.

Por otra parte, el ministro de Justicia y Seguridad haitiano, Patrick Pélissier, confirmó el acuerdo para la construcción de tres centros penitenciarios proyecto que involucra a empresas de ambos países y cuya primera obra comenzará próximamente, trascendió en diarios locales.

Pélissier visitó recientemente El Salvador, y como parte de su estancia recorrió el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña con capacidad para albergar a 40 mil reclusos y desde su inauguración, el 31 de enero de 2023, mantiene presos a pandilleros que cumplen sus condenas bajo estrictas medidas de seguridad, según asegura el Gobierno.

La presencia de tropas salvadoreñas en Haití responde a un acurdo bilateral sobre el cual se deconocen las condiciones y que según el viceprecidente salvadoreño, Felix Ulloa, tampoco se darán detalles de la misma por considera que son de carácter estratégico.

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