El Salto de la Pulga: ¡nos estamos bañando en pupú!

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1 Al ser el autor un prolífico comunicador, la construcción retórica del muy comentado discurso reveló quién lo escribió. ¿No se dio cuenta usted?

2 Tronó de nuevo Omar, reiterando su opinión de que, con una oposición desunida, no se derrocará al PRM. ¿Qué opina Papi?

3 La oposición tiene que ser creativa, abandonando viejos y gastados argumentos: “El alto costo de la vida”; “Los insoportables apagones”; “La inseguridad ciudadana”, etc. ¿Creen que la gente les cree?

4 Altamente rentable la jugada de enviar mercancía “en tránsito”, con destino a Haití, que nunca cruza la frontera y se convierte en parte de las líneas blancas de algunos supermercados, no todos.

5 El jueguito cuesta al Estado más de mil millones por evasión. La investigación posee datos contundentes. ¿Quién será el jorocón del negocio?

6 Solo el hecho de que 86% de las cargas “en tránsito” hacia Haití no tienen destinatario identificado, basta para saber que hay un manejo turbio.

7 ¿Por qué las autoridades no quieren revelar el nombre de la empresa propietaria del camión tanque que explotó en el malecón? ¡Hubo dos muertos!

8 En octubre vence el contrato de las plantas de Karpowership instaladas en Los Negros, Azua. Como me dicen que son muy “generosos”, apueste a que el Gobierno lo renovará, a pesar del precio abusivo a que venden el kw/h.

9 Si 12 de las 19 plantas de tratamiento de aguas residuales no están funcionando, ¡nos estamos bañando en pupú!

10 Hay gallos de tal bagaje, que se debe pensar mucho antes de “cuquiarlos”. Roberto Cassá es uno. La ADP se atrevió y Cassá les soltó un espuelazo.

11 La población escolar no se actualiza desde el 2014. ¿Cómo puede calcularse entonces la cantidad de niños que no están matriculados en las escuelas?

12 ¿Cuándo se resolverá lo de anular las transferencias de terrenos en Sierra Bahoruco, hechas después de declararse área protegida? Hay unos leones reclamando miles de millones.

13 El nuevo jefe policial vino con el librito, exigiendo a directores y comandantes presentar su declaración jurada de patrimonio en 30 días, so pena de cancelación o amonestación. Difícilmente lo logre.

14 Un diputado ha propuesto convertir a Villa Riva en provincia. Tendríamos otro senador, más diputados haciendo nada, y un reguero de nuevos empleados públicos tipo botella.

15 Sería una saludable medida eliminar la personería jurídica de 33 partiduchos que no alcanzaron el 1% de los votos y se regocijan con el dinero gratuito que reciben. ¡Basta ya!

jpm-am