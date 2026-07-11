El Salto de la Pulga

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1 Dato preocupante: El 70%, promedio, de las viviendas de bajo costo, es adquirido por dominicanos residentes en el extranjero, dado el bajo nivel de ingresos de la clase media-baja en el país.

2 90% de los choferes que decidieron aumentar el precio del pasaje conducen vehículos movidos por GLP, que no ha subido de precio. Huele a política en sindicato santiaguero.

3 Según Derechos Humanos, entre 2018 y 2025 han muerto 4,500 en “intercambio de disparos”. Los números oficiales dicen que son 1,155. Concilien cifras, porque una tiene el saldo errado.

4 Quien incentiva el desequilibrio social buscando pesca política, está afilando cuchillo para su propia garganta. ¡Si descomponemos la estabilidad, todos estaremos peor en la misma proporción!

5 Trump reinició la guerra con Irán, lo que apretará más la economía nuestra. Entonces, ¿para quién serán los cacerolazos?

6 No servirá la fuerza de argumentos lógicos en contra de la penalización absoluta del aborto, mientras la contraparte sea el miedo político a la fuerza de las religiones.

7 ¡Otro récord para el país!: somos líderes mundiales en cesáreas. ¿Aplausos o vergüenza?

8 Altice debe compensar y explicar las razones del fallo durante dos días seguidos la pasada semana, repitiéndose el sábado. Se están jugando lo conquistado.

9 Atención, aspirantes presidenciales dominicanos: en el 2024, sin ser presidente aún, Trump tuvo beneficios por US$664 millones. El año pasado, los beneficios fueron de US$2,200 millones. ¡Aprendan!

10 Miguelito llamó a las fuerzas de oposición a impulsar una gran alianza nacional para desplazar del poder al PRM. No dijo cuántos votos aportaría el PRD…

11 Según los números oficiales, el PIB ha subido en los primeros cinco meses de este año casi lo mismo que en los últimos cuatro años juntos. ¿Cómo se confecciona ese bizcocho?

12 Lo seguro es que la deuda pública del país subió US$6,445 millones en esos mismos primeros cinco meses, que no es un rulo.

13 En los primeros cuatro meses de este año, los bancos perdieron RD$426.9 millones por “fraudes externos”. Añádase a eso el costo cada vez más alto de aplicar controles. ¡Nada fácil!

14 La simpatía del presidente de la FIFA con Trump viene desde que le otorgó un “Premio de la Paz” de la Fifa, cuando Trump andaba goloseando el Premio Nóbel. ¿Comprende lo de la tarjeta roja?

15 El éxito de la autoridad no debe ser que incauten medicamentos falsos, sino evitar que se fabriquen.

JPM