El pueblo habló nueva vez

El autor es administrador financiero y contralor general de la República. Reside en Santo Domingo

Tal como se había programado el recién pasado domingo 19 de mayo de 2024 se celebraron las elecciones presidenciales y congresuales en la República Dominicana, escrutinio que se caracterizó por su excelente organización, civismo, paz y asistencia masiva en un día maravillosamente despejado.

Los resultados electorales casi coincidieron con las muestras representativas del universo de los votantes, recogidas mediante las encuestas más acreditadas que se aplicaron en el país, antes del día de las elecciones.

Los más de dos mil observadores que actuaron durante todo el día de las elecciones se expresaron de manera positiva sobre el torneo electoral destacando la excelente organización del mismo y el civismo de la población, donde no hubo ningún hecho que lamentar, realmente el pueblo dominicano ha crecido, se ha educado, ha comprendido y aprendido de que la democracia es el mejor sistema de convivencia civilizada entre los dominicanos y el resto del mundo.

Tal como sucedió en las elecciones municipales, las presidenciales y congresuales fueron como se esperaban, todo un éxito.

En cuanto a sus resultados nadie dudaba que el presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona y, su Partido Revolucionario Moderno (PRM) se iban alzar con el triunfo de este torneo electoral.

Resultados cónsonos con la gestión que ha desarrollado la administración Abinader, un gobierno de orden, justicia y equidad, donde ha primado el buen uso de los recursos del Estado, la transparencia, el trabajo tesonero, la inversión en los sectores más necesitados.

Así también la reactivación de la economía, con un crecimiento económico en promedio por encima del 4%, disminución significativa del desempleo, comida para todos, más estudiantes beneficiados con libros de texto, mochilas, uniformes, alimentos y transporte gratuito, mejor educación para adultos (Prepara), más escuelas, mayor asistencia a los agricultores, desarrollo de una excelente conectividad vial, marítima y aérea, en lo interno como externo.

Los resultados electorales no podrían ser otros, la población como en una empresa privada religió el líder que ha garantizado el cambio, que no han sido palabras sino hechos concretos-reales.

El pueblo dominicano se ha pronunciado de viva voz y lo ha hecho a favor del oficialismo, esperanzado en que los cambios que se han producido en el primer cuatrienio del gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, en los próximos 4 años se profundizará a los fines de dotar a la nación dominicana de mejores medios que vayan a favor de los más necesitados, que la calidad de vida sea mejor y no hay dudas de que así será.

En los hechos se sabe que nada es perfecto en la vida pero por la forma como se ha manejado el señor presidente, su estilo de gobernar, empatía, sensibilidad, bondad, altruismo, creatividad, vocación de servicio, entusiasmo, experiencia, honradez, humanidad, humildad, madurez, optimismo, disciplina, proactividad, responsabilidad, capacidad de escuchar, saber rectificar, sabiduría, sinceridad, tenacidad, valentía y voluntad política, cumplirá su palabra empeñada de proporcionarle una vida más llevadera a todos los dominicanos.

Se espera que a nivel global no se susciten hechos que puedan afectar grandemente las condiciones económicas y fiscales del país y por supuesto que no surja un evento de sanidad de importancia, si así fuese no hay dudas de que el próximo gobierno del presidente Abinader llevará al país a niveles de progreso nunca antes visto.

Los tiempos han cambiado y con ellos los dominicanos y el resto de la humanidad.

Hoy la tecnología y la ciencia han dado un giro de 360 grados al comportamiento y condiciones de vida humana.

La política y demás acciones de la humanidad han sido influenciadas por estos cambios lo que impone a los actores políticos variar la forma de hacer política, de gestionar el Estado.

El triunfo se ha logrado en buena lid, sin sobresaltos, lo que demuestra que las malas acciones en un proceso político provienen del gobierno, por eso estas elecciones y el triunfo obtenido por el presidente Abinader y su partido han sido ejemplares, como dicen los basquetbolistas sin arrugas, sin cuestionamiento ninguno en un ambiente de cordura, civismo y organización.

A partir del próximo 16 de agosto de 2024, se dará inicio a un nuevo gobierno encabezado por el actual presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, un gobierno comprometido con producir las grandes transformaciones y reformas, los grandes cambios estructurales que requiere la nación dominicana que la conducirán por el sendero seguro del crecimiento y el desarrollo económico y social que se traducirá en mejores condiciones de vida.

Enhorabuena señor presidente, felicidades por su gran triunfo producto de su excelente gestión de gobierno.

Los partidos de oposición y la gran familia dominicana se unirán a la nueva gestión gubernamental, porque así lo ha solicitado y lo desea de corazón el presidente triunfador, para ser de esta nación un gran país en beneficios todos.

