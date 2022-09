El PLD instruye a sus legisladores que defiendan el 4% de Educación

Mariotti estuvo acompañado de otros dirigentes del PLD.

SANTO DOMINFO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció este miércoles que defenderá el 4% del PIB, que constitucionalmente está destinado a la educación, y rechazó los intentos «del presidente Luis Abinader» de reducir el presupuesto de esa institución.

El secretario general del PLD, Charles Mariotti, dijo en rueda de prensa que instruyeron a sus legisladores a defender los recursos destinados a la educación y llamó al Gobierno a retirar el proyecto «inconstitucional» del Congreso.

Señaló que esa conquista para el sector fue un logro de los dominicanos que ese partido asumió en sus últimos ocho años de gobierno, lo que representó el punto de partida hacia “una revolución educativa”.

“Una revolución educativa que incluía planteles dignos, tanda extendida, plan de alimentación escolar, desarrollo de capacidades del personal docente. Hemos dado pasos importantes como país, para quienes tienen una visión país y capacidad de ejecución al presupuesto de educación no le sobra”, dijo.

SEGUNDO INTENDO DE REDUCIR PRESUPUESTO EDUCACION

Además, señaló que con por segundo año consecutivo proponen violar la ley al reducir el 4%, y que esta propuesta el Gobierno deja en evidencia sus prioridades: propaganda, relaciones públicas y exponer la imagen del mandatario para aumentar unos 1,831 millones al presupuesto de publicidad de la Presidencia, para objetivos reelecionistas.

“Este es el momento de preguntarse: ¿Tiene buenas intenciones un gobierno que prioriza dinero a comunicación a costa de la educación de los niños, niñas y adolescentes? Mientras en el presupuesto complementario del año 2021 redujeron 5,350 millones de pesos al Ministerio de Educación, en este presupuesto de 2022 proponen una reducción de 4,250 millones de pesos, desviando partidas destinadas a la construcción y reparación de aulas, educación secundaria, atención inicial a la primera infancia, entre otras”, argumentó.

Mariotti señaló que el llamado del gobierno a organizaciones sociales para que presenten proyectos se debe a una medida desesperada ante la crisis mediática ante la «incapacidad» del Ministerio de Hacienda de formular un presupuesto correctamente y la incapacidad del Ministerio de Educación de ejecutar el presupuesto asignado.

“En definitiva, este es un gobierno con prioridades divorciadas de las necesidades de la gente. Un gobierno para unos pocos en detrimento de las grandes mayorías. Ante esta situación, el Partido de la Liberación Dominicana reitera no aprobará jamás violar el 4% y por ende instruye a sus legisladores a que se retiren del Congreso en cualquier discusión del presupuesto hasta tanto no se retiren del Congreso en cualquier discusión del presupuesto, hasta que no se retire esa propuesta de reducir el presupuesto de educación”, agregó

