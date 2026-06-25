El Papa envía primera ayuda de 100,000 euros para Venezuela

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV, a través de la Limosnería Apostólica, ha enviado una primera ayuda económica de 100,000 euros a Venezuela para contribuir a paliar los efectos de los devastadores terremotos que sacudieron el país sudamericano, informaron este jueves medios vaticanos.
El donativo, dispuesto por el pontífice tras mantener contacto directo con el nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Alberto Ortega Martín, y con el arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, se canalizará a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población, según publica el portal Vatican News.
El obispo de la diócesis de La Guaira (norte), monseñor Pablo Modesto González Pérez, relató que esta zona, el estado más afectado por los terremotos y que ha sido declarado «zona de desastre natural», se encuentra completamente a oscuras.
«Estamos sin electricidad y hemos sido todos afectados. En el seminario se han derrumbado muchos muros», lamentó.
Por su parte, el arzobispo de Caracas explicó, tras una visita técnica, que la catedral y una docena de templos de la capital venezolana presentan severos daños estructurales.
Biord Castillo precisó que las parroquias han abierto sus puertas para acoger a las familias que han perdido sus hogares y señaló que el impacto humano habría sido mucho peor si no llega a coincidir con un día festivo.
Daños y balance de víctimas en Venezuela
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confirmado hasta ahora 164 muertos y 971 heridos a causa de los dos potentes terremotos que sacudieron este miércoles el país, donde aseguró se han contabilizado 30 réplicas en las últimas horas.
NO SIMPATIZO CON LA IGLESIA CATÓLICA PERO TODO EL QUE APORTE POCO O MUCHO ES PLAUSIBLE, BIEN HECHO POR EL PAPA, GOBIERNOS Y RICOS DEL MUNDO APORTEN Y TAMBIEN NOSOTROS, LA EMBAJADA VENEZOLANA DEBERIA ESTAR GESTIONANDO CON PROGRAMAS DE TELEVISION EN TODOS LOS PAISES QUE SE PERMITA MARATONES DE AYUDA EN LA CUAL GENTE HUMILDE PUEDE DAR AUNQUE SEA POCO ALGO COMO DINERO, SI SE JUNTAN EN CADA PAIS UNOS MILLONES CUANDO SE JUNTEN TODOS SE HACE MUCHO.
DONDE ESTABA EL PAPÁ cuando los reguetoneros wissím y yandel donaron US$100,000 a Haití tras el terremoto que azoto ese lugar del planeta tierra en el 2010….esto se trae a colación para que no crea que el y su Vaticano han donado o hecho algo.
100 mil euros ..JUAS JUAS ..ESO NO DA NI PARA EL ARROZ..
EL PAPA LLENO E ORO Y JOYAS Y MILLONES DE EUROS DE SUBVENCIONES QUE TIENE Y SOLO APORTA 100 MIL EUROS ..
Que miseria de Iglesia.
Que charlatanería la de este Señor. La representación de Cristo en la tierra
Por qué no vende par de vainas de esas de oro que tiene, y envía una ayuda digna? No era eso lo que hacian las iglesias del primer siglo?
Mal nacido…. 100,000 euros….. propietario de blackrock y de todo en el planeta…….recibe miles de millones de todos los gobiernos…
CUBA HACE RATO QUE ESTA SALVANDO VIDAS QUE ES LO MAS IMPORTANTE…Y EL dios DE ESTOS DISQUE «ENVIADOS» NI UN PELO SE LE VE