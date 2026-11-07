El juez del tapón y el fiscal del combustible me han condenado a la  tranquilidad

El juez es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio, administrando justicia. Conviene distinguir al juez del tribunal, el cual no es jurídicamente un ser humano, sino un órgano judicial compuesto por personas físicas, que pueden rotar sin vulnerar esta garantía.

Mientras, fiscal es un adjetivo que hace referencia a lo vinculado al fisco, al tesoro público o el grupo de las entidades públicas dedicadas a recaudar impuestos; también es el sujeto que actúa como representante del ministerio público en un tribunal.

El desorden del tránsito en la República Dominicana, no comenzó con los motoristas, ni con los choferes del concho, ni con el crecimiento del parque vehicular. Comenzó cuando el Estado decidió sacrificar la autoridad técnica en el altar de la burocracia, la improvisación y el clientelismo institucional. Esta crisis en la circulación de vehículos, está trastornando la tranquilidad, tanto del conductor como del pasajero y el transeúnte.

Problemas colaterales

Las complicaciones del tránsito, generan graves problemas emocionales, ya que les elevan el costo a los automotores por los grandes entaponamientos. Aparte del estrés emocional, provoca grandes daños a la economía de la sociedad en general. Los empleados llegan tarde a sus trabajos, ocasionando pérdidas a las empresas que, en muchos casos, son ellos los que tienen que abrir el local. Si son burócratas, perjudican a los contribuyentes que no logran el servicio a tiempo. Todo esto, tiene un costo.

Combustibles caros

Ante la crisis de la guerra en el Golfo Pérsico, el gobierno iraní cerró el Estrecho de Ormuz, por donde se transportaban el 20% del combustible que consume el mundo, lo que ha provocado aumento general en todos los renglones derivados del petróleo: Flete marítimo, terrestre, aéreo, plantas generadoras de electricidad y todo lo que se mueve a base de combustibles. Todo este costo, se les transfiere al producto final y servicio a los consumidores

El ciudadano dominicano vive sometido a una singular administración de justicia. El juez del tapón le confiscó el tiempo; el fiscal del combustible le embargó el salario. Uno le roba horas de vida; el otro reduce su capacidad de consumo. Te condenan a “prisión domiciliaria” para no coger el estrés del tapón. Ambos operan al amparo de una estructura estatal que durante décadas ha confundido planificación con improvisación y autoridad con burocracia.

El juez del tapón dicta sentencia cada mañana desde las seis. No necesita estrado ni alguaciles. Le basta con paralizar avenidas, como el caso de la Wisnton Churchil de sur a norte. Secuestrar horas productivas y convertir la paciencia en resignación. El fiscal del combustible, por su parte, ejecuta la pena. Cada aumento de los precios energéticos representa una nueva acusación contra el bolsillo del ciudadano, condenado a pagar más para llegar tarde.

El tapón y el combustible caro no son fenómenos independientes. Uno multiplica el efecto del otro. Cada minuto perdido en la congestión vehicular se transforma en combustible desperdiciado. Cada galón consumido inútilmente dentro de un embotellamiento encarece el costo de la producción, del transporte y de la vida cotidiana. La combinación de ambos constituye un impuesto invisible que ningún Congreso ha aprobado, pero que millones de dominicanos pagan diariamente.

Mientras los responsables discuten estadísticas, millones de personas cumplen diariamente una pena que no aparece en los códigos ni ha sido impuesta por ningún tribunal. Es la condena silenciosa del desorden público: pagar más para producir menos, gastar más para avanzar menos y vivir cada vez con menos tranquilidad. Y toda condena injusta, tarde o temprano, termina convirtiéndose en un expediente contra quienes la provocaron.

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