El IX Festival de Teatro será en octubre y tendrá 75 funciones

imagen
El festival será del 2 de octubre al 1 de noviembre con la participación de diferentes provincias.
  • Por EFE
  • Fecha: 04/09/2026
  • Comparte:

Escuchar artículo

Santo Domingo, 2 sep (EFE).- El IX Festival Nacional de Teatro (Fenate 2026) llevará 75 funciones además de 32 espectáculos a escenarios de varias provincias del país del 22 de octubre al 1 de noviembre, informó este miércoles el Ministerio de Cultura.

Bajo el lema «El teatro llega a ti» esta edición estará dedicada a la «destacada» actriz y teatrista Olga Bucarelli, detalló en una conferencia de prensa el viceministro de Cultura, Amaury Sánchez.La programación incluye cinco obras infantiles, 15 producciones para salas convencionales y nueve propuestas para espacios alternativos.

En el Distrito Nacional las obras se presentarán en escenarios como las salas Ravelo y Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito; la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bella Artes; el Centro Cultural Narciso González o la Casa de Teatro Guloya.

 ACERCAR LAS ARTES ESCÉNICAS A COMUNIDADES DE TODO EL PAÍS

También habrá funciones en Santiago, Puerto Plata, Moca, Boca Chica, San Luis, Los Alcarrizos y Sabana Perdida.

Este festival, organizado por el Viceministerio de Creatividad y Formación Artística y la Dirección de Festivales de Teatro, busca ampliar los circuitos tradicionales de exhibición y acercar las artes escénicas a comunidades de todo el país, indicó el viceministro.

La apertura será el 22 de octubre con la obra ‘Salomé’, del Teatro Rodante Dominicano.

El festival incluirá además talleres, paneles y conversatorios sobre: crítica teatral, improvisación, títeres, teatro familiar y circulación internacional de producciones dominicanas.

an/am
Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios