El IX Festival de Teatro será en octubre y tendrá 75 funciones

Santo Domingo, 2 sep (EFE).- El IX Festival Nacional de Teatro (Fenate 2026) llevará 75 funciones además de 32 espectáculos a escenarios de varias provincias del país del 22 de octubre al 1 de noviembre, informó este miércoles el Ministerio de Cultura.
En el Distrito Nacional las obras se presentarán en escenarios como las salas Ravelo y Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito; la sala Manuel Rueda de la Escuela de Bella Artes; el Centro Cultural Narciso González o la Casa de Teatro Guloya.
ACERCAR LAS ARTES ESCÉNICAS A COMUNIDADES DE TODO EL PAÍS
También habrá funciones en Santiago, Puerto Plata, Moca, Boca Chica, San Luis, Los Alcarrizos y Sabana Perdida.
Este festival, organizado por el Viceministerio de Creatividad y Formación Artística y la Dirección de Festivales de Teatro, busca ampliar los circuitos tradicionales de exhibición y acercar las artes escénicas a comunidades de todo el país, indicó el viceministro.
La apertura será el 22 de octubre con la obra ‘Salomé’, del Teatro Rodante Dominicano.
El festival incluirá además talleres, paneles y conversatorios sobre: crítica teatral, improvisación, títeres, teatro familiar y circulación internacional de producciones dominicanas.