El general Santana en el contexto actual

Me surge la idea, de que en vez de juzgar como sociedad los héroes del pasado, que ellos nos juzguen como sociedad. Debemos ser evaluados por personalidades del siglo XIX, en este caso, por el Gral. Pedro Santana. Al juzgar por su personalidad, conductas y acciones, lo pondremos en el contexto actual y de los que hoy en día juzgan las acciones del pasado.

Santana en el actual contexto, e iniciando desde su antigua residencia en la Zona Colonial, estaría sorprendido. Las calles llenas de desperdicios, basura y las aceras más deterioradas que las dejadas por su Gobierno. Se sentiría impotente al no poder destituir o apresar a ese funcionario/ría que engañó a la sociedad.

El Libertador vería asaltos, crímenes y robos, causando en él profunda indignación, se preguntaría, cómo sociedades más civilizadas, parecen no inmutarse ante las muertes de otros ciudadanos. En su mente no pasaría la idea de que no se aplique la pena de muerte al que mate a personas, viole o conspire con acciones «terroristas»; estas justas medidas eran parte de su Código Penal. La sociedad dejaba las puertas de sus casas abiertas y podía vivir en tranquilidad total. Dicho por diplomáticos y visitantes de otros países.

Esto no queda ahí, Santana, con su espíritu militar, iría a visitar las diferentes unidades militares, y sin duda se arrepentiría de haber creado las fuerzas armadas; desde que vea el ingreso masivo de haitianos y observando el país arropado de haitianos ilegales; al ver placas haitianas en vehículos de su ejército, con ello, sin duda se arrepentiría. El creador de las fuerzas armadas, llamaría ingratos a los militares que, sin haber ganado batallas, temen públicamente mencionarle. Algunos otros que avergüenzan la República los enviaría sin contemplaciones a un Consejo de Guerra. Los llamaría traidores a la Patria.

No dejaría de ver los diarios y anotar la galopante corrupción administrativa, cosa que, no ocurría en su gobierno. Para Santana, el que «meta mano» a los recursos del Estado, significaría la pena capital. También iría con los mismos diarios al Congreso que lo juzga y mostraría a los que están en actos indignos y, con su viejo Código de Justicia, querrá se les aplique la pena capital o el destierro. Los llamaría traidores.

Lo más probable, en ese Congreso vea todos los préstamos tomados para que sean pagos en otros siglos y compare con sus gobiernos, donde tuvo que echar adelante una Patria, en guerra y sin préstamos externos ni internos. Para él, sería una maravilla gobernar hoy en día, sin guerras y solicitando dólares hasta más no poder.

Sin dudas, se hubiera evitado el derrame cerebral causado en el proceso de anexión del país, donde el Estado recibía aproximado 300 mil pesos fuertes y necesitaba 500 mil para evitar crisis. Los llamaría sinvergüenzas y traidores.

Concluiré diciendo, que es un error común de dominicanos que analizan la historia, en creer que los personajes del pasado pensaban como hoy lo hacemos nosotros en las actuales circunstancias.