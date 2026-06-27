Pese a derrota, EEUU avanza a fase de grupos Mundial Fútbol

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INGLEWOOD, California — Después de iniciar el Mundial con dos actuaciones llenas de una energía y una vitalidad increíbles, Estados Unidos cerró su fase de grupos con una presentación errática, irregular y, al final, desalentadora, al perder por primera vez en esta Copa del Mundo: fue derrotado en la última jugada del partido, cuando el suplente turco Kaan Ayhan remató el balón a la red tras una serie de rebotes frente al arco.

Los aficionados pueden decir, con razón, que el resultado —Turquía 3, Estados Unidos 2— importa poco, tanto porque Estados Unidos presentó un equipo lleno de suplentes como porque el destino general del grupo ya estaba definido después de sus victorias ante Paraguay y Australia en los dos partidos anteriores. Estados Unidos sabía antes del inicio que, pasara lo que pasara, enfrentaría a Bosnia-Herzegovina en los dieciseisavos de final el miércoles en Santa Clara.

Así será. Y presumiblemente lo hará con Christian Pulisic, quien ingresó poco antes de la hora de juego y mostró su ritmo y potencia habituales. Aunque Estados Unidos logró resultados positivos en su ausencia, no hay duda de que los estadounidenses son mucho mejores con su atacante incisivo que sin él.

Pulisic no pareció tener ninguna limitación. Cuando un balón largo fue enviado en diagonal hacia su sector, calculó que el defensor turco no podría alcanzarlo y aceleró hacia la pelota, la empujó hacia adelante y entró al área, donde estrelló un disparo en el poste. Momentos después tuvo otra ocasión que obligó a Ugurcan Çakir a realizar una buena atajada y, a 15 minutos del final, sacó un remate zurdo desde lejos —incluso mientras resbalaba— que pasó apenas desviado.

Fue todo lo que Estados Unidos podía esperar ver de Pulisic, aunque el resultado general no fuera exactamente el que quería.

Que no haya dudas: incluso sin mucho en juego, Estados Unidos jugó para ganar. Ninguna selección masculina estadounidense ha ganado los tres partidos de la fase de grupos en una Copa del Mundo, y el técnico Mauricio Pochettino habló durante toda la semana sobre la importancia del impulso y de empujar a sus jugadores a seguir luchando por otra victoria. Cuando Auston Trusty, uno de los nueve nuevos titulares, marcó con un remate desde un ángulo cerrado tras un córner elevado de Sebastian Berhalter apenas a los tres minutos, la multitud de 70,492 espectadores explotó y parecía que Estados Unidos volvía a tomar velocidad.

Pero esta vez no duró. Turquía, de la que muchos pensaban que terminaría primera en este grupo, pero que quedó eliminada temprano tras dos derrotas apagadas en las que no anotó goles, no se derrumbó. Al contrario, pareció disfrutar la posibilidad de bajarle un poco los humos a uno de los países anfitriones de este torneo.

¿Habría sido distinta la primera mitad si Tim Ream y Chris Richards hubieran estado en el centro de la defensa? Casi seguro. Lo mismo podría decirse del ataque con Folarin Balogun, Pulisic y Malik Tillman. Pero el descanso y evitar tarjetas amarillas —particularmente para Balogun, Tyler Adams, Richards y Antonee Robinson, quienes quedarían suspendidos un partido si reciben otra amonestación en esta fase— eran prioridades, por lo que los titulares habituales tuvieron la noche libre.

Estados Unidos logró reaccionar al inicio del segundo tiempo. Berhalter conectó una preciosa media volea desde fuera del área que venció al portero turco en el primer poste, y Estados Unidos controló buena parte de la posesión. Pero no hubo otro gol de ninguno de los dos equipos hasta que Ayhan aprovechó el momento justo antes del silbatazo final para mandar a Estados Unidos a la derrota.

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