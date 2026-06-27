Mets de Nueva York despiden al mánager Carlos Mendoza

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NUEVA YORK – Los New York Mets, últimos en la clasificación, despidieron al mánager Carlos Mendoza y nombraron a Andy Green como interino por el resto de la temporada.

Mendoza cumplía su tercera temporada como mánager, con una opción del club para 2027 que no fue ejercida. El exmánager de los Padres, Andy Green, asumirá el cargo de forma interina por el resto de la temporada. Se hará cargo de un equipo que ha perdido seis partidos consecutivos y presenta un récord global de 34-47.

«Carlos ha liderado la organización con pasión y elegancia, y es muy apreciado por todos aquellos que trabajan con él a diario», declaró David Stearns, presidente de operaciones de béisbol de los Mets. «El impacto de Carlos en nuestros jugadores, el cuerpo técnico y la cultura del equipo durante las últimas tres temporadas ha sido transformador. Lamentablemente, sabemos que no estamos alcanzando los objetivos y que es necesario un cambio para seguir adelante».

Mendoza, de 46 años, llevó a los Mets a una improbable aparición en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en su primer año al mando en 2024, guiando al club desde uno de los peores registros de las Grandes Ligas en junio hasta quedar a solo dos juegos de la Serie Mundial. Su segunda temporada fue un desastre, ya que los Mets invirtieron los resultados de 2024: lograron el mejor récord de las Grandes Ligas al inicio, pero se desplomaron durante los últimos tres meses y medio de la temporada y no lograron llegar a la postemporada.

La pesadilla continuó esta temporada. Los Mets, con la segunda plantilla más costosa de las Grandes Ligas -solo por detrás de Los Angeles Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial-, han sido una decepción colosal, con una de las peores ofensivas del béisbol.

Los Mets comenzaron la temporada con grandes expectativas después de que Stearns, con el respaldo del propietario Steve Cohen, liderara una transformación invernal en respuesta al colapso gradual en 2025.

La primera medida de Stearns fue despedir a la mayor parte del cuerpo técnico de Mendoza, pocos días después de que los Mets perdieran el último partido de la temporada regular contra los Miami Marlins y se quedaran sin playoffs. Para el 1 de enero, los cuatro jugadores con más antigüedad en el equipo ya no estaban: Stearns traspasó a Brandon Nimmo y Jeff McNeil, mientras que Pete Alonso y Edwin Díaz se marcharon como agentes libres.

Stearns fichó a Bo Bichette -campocorto durante sus siete temporadas con los Toronto Blue Jays- para jugar en la tercera base. También incorporó a Jorge Polanco, jugador de cuadro medio a lo largo de sus 12 años de carrera, para ocupar la primera base. Los exrelevistas de los New York Yankees, Devin Williams y Luke Weaver, fueron contratados para reforzar la parte final del bullpen de los Mets.

Green, de 48 años, se unió a la organización en 2023 y anteriormente se desempeñó como vicepresidente sénior de desarrollo de béisbol. Dirigió a los Padres entre 2016 y 2019, guiando al equipo a un récord de 274-366 (.428).

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