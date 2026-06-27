Dominicana acoge rodaje de la película suspenso Frank & Ana

Se trata de un thriller protagonizado por los actores mexicanos Grettell Valdez y Christian de la Campa y figuras del cine nacional.

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Santo Domingo, 27 jun (Prensa Latina) La República Dominicana fue escenario del rodaje de «Frank & Ana», un thriller protagonizado por los actores mexicanos Grettell Valdez y Christian de la Campa y figuras del cine nacional.

La película, producida por Francis Disla, CEO de la empresa dominicana Aldea Estudio, junto a F&B Films, es dirigida por Fernando Blanco y será filmada en distintas locaciones de Santo Domingo y Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

El elenco está integrado además por el actor mexicano Ã»scar Priego y los dominicanos Cora González, Gerardo Mercedes, Fausto Rojas y Pamela De León, quienes dan vida a una historia donde el amor, la obsesión, los secretos y las decisiones marcan el rumbo de los personajes.

CARGADA DE EMOCIONES Y CONFLICTOS PERSONALES

Durante un encuentro con la prensa celebrado en Aldea Estudio, el productor Francis Disla afirmó que la película apuesta por una historia cargada de emociones y conflictos personales, «donde cada decisión tiene consecuencias».

«Es una película que invita a reflexionar sobre los límites del amor, la lealtad y las segundas oportunidades», expresó.

El director, productor y guionista de cine dominicano, Fernando Blanco, explicó que la trama sigue a Frank, personaje interpretado por de la Campa, un empresario cuya vida aparentemente estable comienza a cambiar a partir de una serie de acontecimientos que lo obligan a enfrentar sus propias contradicciones.

POTENCIAL DE RD COMO DESTINO DE PRODUCCIONES

Por su parte, Grettell Valdez da vida a Clariangela, una mujer que deberá afrontar situaciones que pondrán a prueba su fortaleza emocional y la estabilidad de su matrimonio, mientras que Ã»scar Priego desempeña un papel clave en el desarrollo de la historia.

Los productores destacaron que, además de servir como escenario para la filmación, Santo Domingo y Cotuí permitirán mostrar el potencial de la República Dominicana como destino para producciones audiovisuales nacionales e internacionales.

ro/mpv