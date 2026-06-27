Abinader inaugura los Juegos Deportivos Fronterizos 2026

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

JIMANI, Independencia.– El presidente de la República, Luis Abinader, acompañado por el ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz, encabezó este viernes la inauguración oficial de la Gran Final de los Juegos Deportivos Fronterizos 2026, durante una ceremonia celebrada en el polideportivo de Jimaní.

El acto reunió a cientos de jóvenes atletas de las siete provincias fronterizas del país y estuvo marcado por presentaciones culturales que resaltaron la identidad, la historia y los valores de la región. Las instalaciones deportivas fueron remozadas previamente para acoger la competencia.

Durante su intervención, el mandatario anunció que la provincia de Dajabón será la sede de los Juegos Deportivos Fronterizos 2027, reafirmando el compromiso del Gobierno con la continuidad del evento.

«Estos juegos son para quedarse y hacerlos cada año mejor. El año pasado comenzamos en Montecristi, este año estamos en Independencia y el próximo volveremos al norte con Dajabón», expresó Abinader, al felicitar al Ministerio de Deportes por la organización de la justa.

Por su parte, el ministro Kelvin Cruz destacó que esta es la segunda edición consecutiva de los Juegos Fronterizos, iniciativa orientada a fortalecer la práctica deportiva y promover la integración de las comunidades de la zona limítrofe.

«Con estos juegos dignificamos a los jóvenes de la frontera y seguimos impulsando el deporte como herramienta de desarrollo», afirmó el funcionario, quien además anunció que el presidente aprobó la construcción de una nueva cancha deportiva en el municipio de Duvergé.

La provincia Independencia fue seleccionada como sede de la edición 2026 durante la clausura de los juegos celebrados el año pasado en Montecristi. En esta fase final participan atletas de Pedernales, Bahoruco, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Montecristi.

Las competencias abarcan 15 disciplinas: ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, dominó, futsal, judo, karate, sóftbol, taekwondo, tenis de mesa y voleibol.

Kelvin Cruz informó que la clausura de los Juegos se llevará a cabo este domingo y contará con las presentaciones artísticas de Luis Miguel del Amargue, Bonny Cepeda, Jandy Ventura y Crazy Design.

La organización del evento está a cargo de los viceministros Kennedy Vargas, de Eventos Especiales y Tiempo Libre, y Fernando Teruel, viceministro técnico del Ministerio de Deportes.

A la ceremonia inaugural asistieron, además, el senador de Independencia, Dagoberto Rodríguez; la gobernadora provincial, Mercedes Novas; el alcalde de Jimaní, Laureano Santana; los senadores Johnson Encarnación, de Elías Piña, y Guillermo Lama, de Bahoruco; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; y el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, entre otras autoridades.

of-am