Comedia «Nunca te fíes de una mujer despechada» llega a SD

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SANTO DOMINGO.- La comedia teatral «Nunca te fíes de una mujer despechada», del dramaturgo argentino Hernán Krasutzky, llegará por primera vez a la República Dominicana con cuatro funciones especiales del 2 al 5 de julio en la Sala de Teatro Laura Bertrán.

Bajo la producción de Juancito Rodríguez y la dirección de Indiana Brito, la obra, que ha cosechado éxito en escenarios de Argentina y Miami, contará con un destacado elenco integrado por Jatnna Marte, María Tavárez, Beba Rojas, Gabi Desangles, Bárbara Plaza y Miguel Alcántara. El estilismo estará a cargo de Jozuary Jadill.

HISTORIA QUE CUENTA LA OBRA

La historia gira en torno a Leonela, una mujer que, tras reconciliarse con su pareja, descubre que una de sus amigas sostuvo una relación con él durante un período de separación. Lo que inicia como un encuentro para identificar a la responsable se convierte en una noche cargada de confesiones, tensiones y revelaciones inesperadas.

Con una combinación de humor y situaciones cotidianas, la comedia aborda temas como el despecho, la traición, la amistad y la lealtad, invitando al público a reflexionar sobre las complejidades de las relaciones humanas mientras disfruta de una propuesta divertida y dinámica.

PRESENTACION 2, 3 Y 4 DE JULIO A LAS 8:30 DE LA NOCHE

La producción representa una nueva apuesta de Juancito Rodríguez, quien acumula más de dos décadas impulsando importantes montajes teatrales en el país. La dirección recae en Indiana Brito, reconocida actriz y directora dominicana, ganadora del Premio Soberano a Mejor Directora por las producciones Agosto (2019) y La gran depresión (2026).

Las funciones se realizarán el jueves 2, viernes 3 y sábado 4 de julio a las 8:30 de la noche, mientras que la presentación del domingo 5 de julio será a las 6:30 de la tarde en la Sala de Teatro Laura Bertrán, ubicada en la avenida Roberto Pastoriza 329, Ensanche Naco.

an/am