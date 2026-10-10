El espejo invertido: Cuando el debido proceso se empaña y la diplomacia calla

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Por ROBERTO GARCIA

El reciente caso de la detención e intervención armada contra Óscar Belgal —ciudadano dominicano que, según reportes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), registra antecedentes y una situación migratoria irregular en suelo estadounidense— vuelve a colocar sobre la mesa una profunda reflexión social y política: ¿qué sucede cuando los valores de justicia y los vicios institucionales se cruzan en un proceso migratorio?

Cuando distintas nacionalidades y culturas conviven en un mismo espacio, el intercambio de costumbres, valores y modos de actuar ocurre de forma natural e inevitable. En ese flujo constante, tanto las comunidades que emigran como las sociedades receptoras tienen la oportunidad de adoptar prácticas innovadoras que enriquecen el tejido social, al tiempo que se descartan viejos vicios superados. Sin embargo, este proceso de aprendizaje mutuo no siempre corre en la dirección deseada.

UNA ASIMILACIÓN A LA INVERSA

En el escenario actual, surge un fenómeno alarmante: parece que las estructuras de control locales están asimilando e implementando las peores costumbres institucionales de los países de origen, en lugar de reafirmar los estándares de garantías constitucionales que históricamente han caracterizado a la democracia estadounidense. Se percibe una peligrosa familiaridad con dinámicas como el conocido «poner en 29» —expresión popular en República Dominicana que alude a la eliminación deliberada de la vida, usualmente en los famosos y controvertidos «intercambios de disparos»—.

Al mismo tiempo, las instituciones encargadas de velar por los derechos de la diáspora parecen arrastrar los mismos prejuicios e ineficiencias del sistema administrativo que los migrantes dejamos atrás.

EL DEBIDO PROCESO COMO FRONTERA ÉTICA

Frente a un hecho donde se hizo uso de fuerza letal y se puso en riesgo la seguridad física y emocional de un menor, la discusión central no gira en torno a la justificación de un posible delito o la falta de estatus legal. El verdadero eje del debate es la preservación fundamental del debido proceso. Ninguna falta administrativa o antecedente penal borra las garantías básicas que protegen la vida e integridad de cualquier habitante de una ciudad.

En este contexto, durante la reciente rueda de prensa donde autoridades locales neoyorquinas enfatizaron que la falta de documentos no equivale a una condena ni justifica poner en peligro a inocentes, el silencio y la ausencia de las representaciones diplomáticas y electas de origen dominicano resultaron ensordecedores.

¿DIPLOMACIA CONDICIONAL?

La omisión institucional plantea interrogantes inevitables sobre la equidad en el amparo consular. ¿Habría sido distinta la reacción si el involucrado ostentara un apellido de renombre o una cuenta bancaria con más de seis dígitos?

La labor primordial de una representación consular o de los liderazgos electos que representan a una comunidad en el exterior no es juzgar moralmente a sus connacionales ni subordinar la asistencia a la posición social del individuo. Su responsabilidad ética y legal se activa por el simple hecho de la nacionalidad y el respeto a los derechos humanos fundamentales.

Cuando las autoridades federales o estatales adoptan procedimientos desmedidos y la representación diplomática opta por la indiferencia, se rompe el pacto social de protección al ciudadano. La defensa de la dignidad humana y del debido proceso no puede ser selectiva ni condicionada: es, ante todo, el pilar sobre el cual se sostiene cualquier sociedad justa.