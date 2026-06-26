El dólar subió 21 cts. y el euro 2; eran vendidos $59.89 y $69.48

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SANTO DOMINGO.- El dólar subió 21 centavos y este viernes era vendido en República Dominicana a RD$59.89.

El Banco Central fijó el cambio de la siguiente manera:

Compra: RD$59.28

Venta: RD$59.89

EL EURO

El euro bajó 2 centavos y era vendido a RD$69.48 y comprado a RD$$66.03.

PETROLEO

El precio del petróleo crudo West Texas Intermediate (WTI) ronda los US$69.50 y US$71.50 dólares por barril para los contratos de futuros con entrega a futuro, lo que representa una ligera caída en la sesión actual debido a las fluctuaciones del mercado global.