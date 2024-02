El 70 % es que decide

Los líderes opositores deben, como primera estrategia, convencer a la inmensa mayoría negada a la política tradicional, las vienen planteando todos. El cambio, que fue apoyado por la clase media y media baja, al parecer ya los rechaza. La clase media y la diáspora son votos duros. Ahi se convence con ideales y propuestas serias.

Hoy día, el oficialismo está concentrado en el bajo mundo, en los que se venden por pica pollos o quinientos pesos; su interés y ego inflado está en que «absorbieron» poco más del 22 % de los votos. Lo que ellos no analizan, que, ejemplo, en la FP el liderazgo central está concentrado en una sola figura. En el PLD el liderazgo no lo tiene la figura central, que incluso ha bajado en las encuestas, en el PLD no existe unidad de mando.

Una encuesta entre ellos y entre la gente, creemos es la mejor manera de evitar chantajes, en caso de elegir la «unidad» en la alianza, se determine quien tiene o debe asumir el liderazgo en los partidos de oposición o «RescateRD», que vemos, que sin haber iniciado, ya tienen diferencias. Sin unión no habrá victoria.

El propio candidato del partido oficialista no ha manifestado alegría al respecto, en el análisis del discurso, es una muestra de que, o fue una victoria pírrica o hay asuntos que no van con la realidad, pueden ser ambas cosas. El PRM, según la propia OEA, demostró el poder económico y no el cambio que fue la consigna que «enamoró» a la clase media alta, media y media baja.

La oposición tiene pobres discursos o los tradicionales, cosa que, no generará atraer ese otro 70 % que les permitiría ganar arrolladoramente o competir en una segunda vuelta. Necesitan renovar y cambiar las estrategias. Elijan vicepresidentes que garanticen una revolución moral o reforma avanzada que acabe con los principales problemas sociales.

El PRM volcó una estrategia hacia los alcaldes, cuando no necesariamente la gente siente aversión a ellos, sino al presidente por no resolver los problemas sociales y no cumplir con la mayoría de acuerdos. Es o ha sido buena táctica, pero mala estrategia, no aprovechada o capitalizada por la oposición.

El presidente del cambio logró unos meses antes menos de 900 mil votos, y los problemas sociales, desastres naturales y crisis general han aumentado, en este caso ocurre o una manipulación masiva o síndrome de Estocolmo generalizado. No hay nadie en la oposición que analice a profundidad lo que pasó ahí y no cuadra.

La oposición unida generó más votos en las municipales que el presidente de la República. Volvemos a decir, que en el caso de la fuerza del pueblo, su principal arma letal no está en sus desconocidos munícipes, sino en su candidato a la presidencia, senadores y diputados, en dado caso es de preocupar al PRM.

La Alianza creada o está siendo extorsionada o le falta decisión. Tiene las herramientas necesarias para el triunfo, solo les falta unidad y distribuir recursos, que los tienen, y líderes que se encarguen por zonas de que esos recursos, esa doctrina y ese deseo de cambiar el país: la gente lo vea, pero sobre todo lo sienta…