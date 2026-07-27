Ejército de EU impide el paso a 17 buques en el golfo de Omán

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TEHERÁN.- Tensión máxima en el golfo de Omán. El Ejército de Estados Unidos y las autoridades de Irán escenificaron este lunes un pulso naval con intercepciones simultáneas de buques comerciales en aguas estratégicas del estrecho de Ormuz.

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) aseguró este lunes que sus fuerzas han redirigido o interceptado hasta el momento 17 buques comerciales que intentaban eludir el bloqueo naval impuesto contra Irán.

En un breve mensaje en sus redes sociales, el CENTCOM indicó que ha «desviado» 17 buques comerciales, al tiempo que ha abordado otros dos e «inutilizado» dos embarcaciones «para garantizar» ese cerco marítimo decretado por la Administración de Donald Trump.

Washington no ofreció detalles sobre la nacionalidad de las embarcaciones ni sobre la carga que transportaban, limitándose a señalar que la operación busca hacer cumplir las restricciones impuestas a Teherán.

LA RESPUESTA IRANÍ

Casi de forma simultánea, la cadena de televisión estatal iraní IRIB informó de que las autoridades del país han interceptado seis buques que trataban de atravesar una ruta «ilegal e insegura» en el sur del estrecho de Ormuz, para lo cual habrían apagado sus sistemas de navegación.

Según la versión iraní, cinco de las embarcaciones regresaron al Golfo gracias a la «decisiva intervención iraní» mientras que la sexta sufrió un accidente, sobre un suceso del que no da más detalles salvo que tuvo lugar en la madrugada de este lunes.

UN ESTRECHO AL BORDE

El estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial, se ha convertido en el nuevo foco de choque directo entre Washington y Teherán, en medio del bloqueo naval ordenado por Trump y que Irán considera ilegal.

Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños mayores, pero ambos anuncios elevan el riesgo de un incidente que pueda escalar el conflicto en la zona.