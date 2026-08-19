EEUU: Trump declara la mayor «guerra económica» contra Irán

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

WASHINGTON 20 Ago.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles que iniciará contra Irán «la operación económica más devastadora jamás emprendida», señalando «una guerra económica y un aislamiento sin precedentes» en el que la Casa Blanca infligirá «tremendas consecuencias económicas» a todo país que permita cualquier tipo de ayuda a Teherán desde sus instituciones y empresas.

«Anuncio la operación económica más devastadora jamás emprendida contra país alguno. Se tratará de una guerra económica y un aislamiento sin precedentes», ha declarado en redes el magnate republicano.

En el mismo mensaje, ha amenazado con «tremendas consecuencias económicas» a todo Estado que «permita que sus instituciones financieras, empresas, aeropuertos o entidades gubernamentales proporcionen algún tipo de ayuda a Irán».

«Contrabando de petróleo, líneas de intercambio, transferencias de efectivo, casas de cambio, registros de buques, empresas fachada: todo esto debe terminar ahora. Sabéis quiénes sois», ha expresado, bautizando el anuncio como un «día D económico», en alusión al desembarco de Normandía en la Segunda Guerra Mundial, punto clave en las operaciones aliadas contra la ocupación nazi en Europa Occidental.

A renglón seguido y cambiando ya el tono intimidante de las anteriores líneas, Trump ha llamado a la colaboración de los demás países: «Necesitamos que todos nuestros aliados se unan a Estados Unidos para aislar y derrotar la amenaza iraní», ha subrayado.

«Estos fanáticos están contra las cuerdas, y estas medidas históricas los debilitarán y les impedirán sembrar el terror en todo el mundo», ha alegado, antes de concluir declarando que «Irán nunca tendrá un arma nuclear».

of-am