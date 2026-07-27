EEUU prepara deportaciones masivas tras fin TPS a haitianos

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WASHINGTON.– Miles de ciudadanos haitianos enfrentan un panorama de creciente incertidumbre en Estados Unidos tras la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin a diversas protecciones migratorias (TPS), mientras avanza en la implementación de un amplio plan de deportaciones.

La medida afecta a una significativa comunidad haitiana que, durante años, se ha beneficiado de mecanismos de protección temporal debido a la crisis política, económica y de seguridad que atraviesa Haití.

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han expresado preocupación por el impacto humanitario de las deportaciones, advirtiendo que muchos de los afectados podrían ser enviados a un país marcado por la violencia de las pandillas, la inestabilidad institucional y el deterioro de las condiciones de vida.

Por su parte, las autoridades estadounidenses sostienen que las políticas migratorias buscan reforzar el cumplimiento de las leyes de inmigración y ejecutar las órdenes de deportación pendientes.

La situación ha generado inquietud entre líderes comunitarios y representantes de la diáspora haitiana en distintas ciudades estadounidenses, quienes han solicitado una revisión de las medidas y la adopción de mecanismos que permitan proteger a las familias afectadas.

El futuro de miles de haitianos en territorio estadounidense dependerá ahora de las decisiones administrativas y judiciales que se adopten en los próximos meses, en medio de un intenso debate sobre inmigración y seguridad fronteriza en Estados Unidos.

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