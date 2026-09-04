EEUU: Juez declara nulo juicio contra mujer mató sus 3 hijos

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

PLYMOUTH, Massachusetts.– El juez William Sullivan declaró este viernes la nulidad del juicio contra Lindsay Clancy, acusada de matar a sus tres hijos en 2023, luego de que el jurado no lograra alcanzar un veredicto unánime tras siete días de deliberaciones.

El jurado comunicó por tercera ocasión que permanecía dividido y no podía llegar a un acuerdo sobre la responsabilidad penal de Clancy. Ante el estancamiento, el magistrado declaró el mistrial, lo que significa que el proceso terminó sin un veredicto de culpabilidad o inocencia.

Clancy, de 36 años, estaba acusada de matar a sus hijos Cora, de cinco años; Dawson, de tres; y Callan, de ocho meses, en el sótano de su vivienda en Duxbury, Massachusetts, en enero de 2023.

La defensa admitió que Clancy causó la muerte de los menores, pero sostuvo que no debía ser considerada penalmente responsable porque padecía psicosis posparto y se encontraba en un estado mental que le impedía comprender plenamente la naturaleza de sus actos.

La Fiscalía, en cambio, argumentó que Clancy había planificado los asesinatos y que sabía distinguir entre el bien y el mal al momento de cometerlos.

JURADO DIVIDIDO

Las deliberaciones se prolongaron durante aproximadamente una semana. Según reportes sobre el proceso, el panel de 12 miembros llegó a una división de 11 contra 1, aunque las deliberaciones del jurado son confidenciales. La defensa había solicitado la sustitución del miembro que mantenía la posición contraria, pero el juez rechazó la petición y una apelación de emergencia ante la máxima corte de Massachusetts tampoco prosperó.

PODRÍA HABER UN NUEVO JUICIO

La declaración de nulidad no significa que Clancy haya sido absuelta. El caso queda sin veredicto y corresponde ahora al fiscal del condado de Plymouth, Timothy Cruz, decidir si solicitará un nuevo juicio, negociará un acuerdo o desistirá de continuar con el proceso.

Clancy permanecerá bajo custodia y atención psiquiátrica mientras se define el futuro del caso. Una nueva audiencia está prevista para el 29 de septiembre.

of-am