EEUU: Gasolina registra precios históricos durante fin de verano

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WASHINGTON, EE.UU.– Los estadounidenses enfrentan este fin de semana del Labor Day los precios de gasolina más elevados registrados para esta festividad, en momentos en que millones de personas se desplazan por carretera para despedir el verano.

El precio promedio nacional de la gasolina regular se ubica alrededor de US$4.14 por galón, según datos de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), superando ampliamente el anterior récord para el Labor Day, de aproximadamente US$3.82 por galón, registrado en 2012.

La situación resulta particularmente significativa porque los precios de los combustibles suelen disminuir durante esta época del año debido a la reducción de la demanda y al cambio estacional en las mezclas de gasolina. Sin embargo, este año esa tendencia ha sido contrarrestada por el elevado costo del petróleo y las interrupciones en el suministro internacional de energía.

EL PETROLEO SE MANTIENE EN LOS US$90 POR BARRIL

Los precios del crudo se mantienen en torno a los US$90 por barril, afectados por las tensiones y los enfrentamientos en Medio Oriente, así como por la volatilidad registrada en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte mundial de petróleo.

La presión sobre los consumidores también se ha visto agravada por la reducción de los inventarios de gasolina. Datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) muestran que las existencias de gasolina disminuyeron en la última semana de agosto, mientras las refinerías operaron cerca de su máxima capacidad.

PRECIOS VARIAN CONSIDERABLEMENTE EN LOS ESTADOS

Los precios varían considerablemente entre los estados. California, Hawái y Washington se encuentran entre los mercados con los combustibles más costosos, mientras algunos estados del sur presentan precios significativamente menores.

El encarecimiento de la gasolina representa un nuevo golpe para los hogares estadounidenses, ya que eleva el costo de los viajes durante uno de los principales fines de semana de desplazamiento del año y aumenta las presiones inflacionarias sobre otros bienes y servicios.

El récord se produce además en un momento políticamente sensible para el Gobierno del presidente Donald Trump, quien ha convertido la reducción de los costos energéticos en una de sus principales promesas económicas, mientras crece el debate sobre el impacto de los precios de los combustibles en los consumidores.

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