EEUU dice ataques «continuarán hasta que Irán diga ya basta»

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WASHINGTON 15 Jul.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sostenido este martes que los ataques contra Irán, que ya encaran su cuarta noche consecutiva, «continuarán» hasta que él mismo diga «ya basta», al tiempo que ha advertido que recrudecerá la dureza de los mismos, a menos que Teherán «se siente a la mesa y negocie».

«Hace dos días teníamos un acuerdo y luego lo rompieron en el último momento», ha señalado el mandatario en una entrevista con la cadena Fox en la cual ha avanzado que los ataques contra Irán «continuarán hasta que diga ya basta».

Pese a que se ha jactado de haber «alcanzado» sus objetivos en la República Islámica, el inquilino de la Casa Blanca ha considerado que «la única forma de negociar» con la cúpula de poder del país de los ayatolás es «a través de la fuerza». Seguidamente, Trump ha comparado a Irán con un «gran boxeador» al cual, aunque ya ha sido «degradado a un nivel muy bajo», «de repente se recupera y lanza un golpe».

«Les queda algo de fuerza para luchar, pero no mucha», ha asegurado el magnate republicano para, a renglón seguido, amenazar con ataques «muy fuertes» en la noche de este martes, la del miércoles y la del jueves.

A ese respecto, el mandatario norteamericano ha dado un paso más y ha advertido de que «la semana que viene se le pondrá muy mal» a los iraníes porque, ha remarcado, será «el turno de las centrales eléctricas» y de los puentes.

«Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien», ha espetado defendiendo que, a su juicio, Teherán «no tiene otra opción» que llegar a un acuerdo.

Las declaraciones del jefe del Ejecutivo norteamericano llegan en el marco de una jornada en la cual el Ejército estadounidense ha lanzado una nueva andanada de ataques aéreos contra Irán, así como anunciado la imposición de un bloqueo a los puertos iraníes a partir de las 22.00 horas de este martes (hora peninsular española).

Poco después, las autoridades iraníes han confirmado múltiples impactos en el país en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria. Concretamente, han alertado de explosiones causadas por proyectiles de Estados Unidos en cuatro puntos de la provincia de Hormozgan –frente al estrecho de Ormuz–, incluida su capital, Bandar Abbas, así como en la ciudad de Ahvaz, en la gobernación de Juzestán, en el extremo norte del golfo Pérsico. Con todo, no han registrado hasta el momento ni víctimas ni daños en infraestructuras residenciales o civiles.

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