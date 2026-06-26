EEUU ataca Irán tras denunciar violación acuerdo el alto fuego

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WASHINGTON 26 Jun.- El Ejército de Estados Unidos ha informado de que su fuerza aérea ha atacado instalaciones en Irán, un día después de que un buque fuese alcanzado por un proyectil frente a las costas de Omán, un extremo que Washignton ha atribuido a Teherán, acusando al país asiático de haber violado el preacuerdo alcanzado la semana pasada.

«Las fuerzas del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevaron a cabo ataques contra Irán el 26 de junio, como respuesta contundente al ataque perpetrado ayer contra un buque mercante que transitaba por el estrecho de Ormuz», ha señalado en sus redes sociales poco después de las 22.30 horas (hora peninsular española).

BOMBARDEOS DIRIGIDOS A INSTALACIONES DE ALMACENES DE MISILES

El CENTCOM ha precisado en el mismo mensaje los bombardeos se han dirigido contra «instalaciones iraníes de almacenamiento de misiles y drones, así como emplazamientos de radares costeros».

El cuerpo militar ha asegurado que ha actuado de este modo en respuesta a una «agresión injustificada» perpetrada este jueves por Teherán, «que violó claramente el alto el fuego».

En particular, ha referido que las fuerzas del país asiático lanzaron «un dron de ataque de un solo uso» contra el ‘Ever Lovely’, un «buque de carga, con bandera de Singapur, salía del estrecho de Ormuz por la costa de Omán en el momento del ataque iraní».

«El peligroso comportamiento de Irán socavó la libertad de navegación, en un momento en que el tráfico comercial fluye cada vez más a través de este corredor comercial internacional de vital importancia», ha agregado el CENTCOM, antes de asegurar que seguirá «prestando apoyo para garantizar» la navegación segura a las embarcaciones en la zona.

«Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos mantienen su presencia y permanecen en estado de alerta para garantizar que todos los aspectos del acuerdo con Irán se respeten, se cumplan y estén plenamente en vigor», ha manifestado.

EXPLOSIONES EN EL PUERTO DE SIRIK

Mientras, medios iraníes, incluidas la agencia de noticias IRNA y la cadena estatal IRIB, han informado de que se han registrado varias explosiones en el puerto de Sirik, una localidad de provincia de Hormozgán, frente al estrecho de Ormuz, que alberga además una base militar.

Esto se produce horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya acusado a las autoridades de Irán de lanzar «al menos cuatro drones de un solo uso» contra buques en aguas de Ormuz. «Evidentemente, se trata de una violación estúpida de nuestro acuerdo de alto el fuego», ha afirmado en sus redes sociales.

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