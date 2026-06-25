EEUU anuncia ayuda $130 MM para Venezuela tras terremoto

WASHINGTON 25 Jun.- El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este jueves una ayuda valorada en 150 millones de dólares (más de 130 millones de euros) para hacer frente a los efectos del doble terremoto de 7,5 y 7,2 en la escala de Ritcher que se ha registrado en Venezuela la pasada noche.

«Además del apoyo inmediato en materia de búsqueda y rescate, transporte aéreo y coordinación, Estados Unidos está movilizando 150 millones de dólares en ayuda para Venezuela a través de nuestros socios humanitarios», ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.

La cartera diplomática estadounidense ha explicado que una tercera parte de este monto lo destinará a «nuevas ayudas bilaterales destinadas a socios sobre el terreno en Venezuela», entre los que figuran organizaciones como World Vision la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Mientras los cien millones de dólares restantes del paquete irán dirigidos «al fondo común para Venezuela» de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA). . Además de proporcionar apoyo financiero, el Departamento está ayudando a las organizaciones a coordinarse logísticamente y a servir de enlace con las autoridades provisionales.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado de la muerte de 188 personas, así como de otros 1.520 heridos y 2.927 familias damnificadas, como consecuencia de los potentes terremotos que han sacudido varias partes del país, entre ellas Caracas.