EEUU adopta medida con el fin de impedir entrada de ébola

SANTO DOMINGO.- Desde este martes 3 de noviembre de 2026 todos los pasajeros que viajen a Estados Unidos o realicen conexiones en este país deben declarar si han estado en la República Democrática del Congo (RDC) durante los últimos 21 días.

La medida, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), forma parte de acciones de salud pública destinadas a prevenir la propagación del virus del ébola.

De acuerdo con la representación diplomática, las aerolíneas serán responsables de implementar el nuevo requisito. Los viajeros deberán completar la declaración correspondiente durante el proceso de registro del vuelo o antes de abordar la aeronave, ya sea mediante un formulario electrónico o en papel.

La epidemia de ébola en África

La disposición se produce en medio de un brote de ébola que afecta principalmente a la República Democrática del Congo, donde se concentra la mayor cantidad de víctimas, según cifras de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (Africa CDC).

Los datos de ese organismo indican que la epidemia ha dejado 5,376 fallecidos: 5,372 en la República Democrática del Congo, dos en Uganda y dos en Kenia.

El ébola es una enfermedad viral grave que se transmite mediante el contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y puede provocar fiebre hemorrágica, entre otras complicaciones.

Durante los últimos 50 años, la enfermedad ha ocasionado más de 15,000 muertes en África. Uno de los brotes más graves registrados en la República Democrática del Congo ocurrió entre 2018 y 2020, cuando se contabilizaron alrededor de 3,500 casos y 2,300 fallecimientos.

El brote actual está asociado a la cepa Bundibugyo del virus del ébola, para la cual, según la información suministrada, todavía no existe una vacuna ni un tratamiento homologado.

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