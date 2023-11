EE.UU inicia investigación antidumping a 15 países

El autor es abogado. Reside en Santo Domingo

POR CRISTIAN BELTRE

El Departamento de Comercio de los Estados Unidos (USDOC) inició el pasado 25 de octubre de 2023 una investigación antidumping sobre las importaciones de extrusiones de aluminio procedentes de 15 países, incluyendo a República Dominicana. De igual manera, inició investigaciones por derechos compensatorios sobre las importaciones procedentes de China, Indonesia, México y Turquía.

La solicitud de investigacion fue presentada por la Coalición de Extrusiones de Aluminio de EE.UU., la cual está formada por 14 extrusoras de aluminio. Estos alegan que los referidos países exportan el producto objeto de investigacion a un precio inferior al que aplican normalmente en sus mercados propios, es decir, en condiciones de dumping, perjudicando la industria de EE.UU.

Según Jeff Henderson, presidente del Consejo de Extrusores de Aluminio: “Durante años, los estrusores y trabajadores estadounidenses han perdido enormes cantidades de ventas debido a importaciones de extrusiones de aluminio objeto de comercio injusto, dumping y subsidiadas».

Según el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC): se consideraraì que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado de otro paiìs a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportacioìn, al exportarse de un paiìs a otro, sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. (Articulo 2.1, Acuerdo Antidumping)

Las extrusiones de aluminio, independientemente de su forma, acabado o fabricación; ya sea ensamblado con otras piezas o sin ensamblar; ya sea recubierto,pintado,anodizado o mejorado térmicamente. Las extrusiones son formas, producidas mediante un proceso de extrusión, hechas de aleaciones de aluminio que tienen elementos metálicos correspondientes a designaciones de series de aleaciones…

El alcance también incluye mercancías fabricadas con una aleación de aluminio de número 5, que tienen un contenido de magnesio que representa hasta, pero no más del 2% del total de materiales por peso…, entre otras. (Husisian G. 2023). El país de origen de la extrusión de aluminio está determinado por el lugar donde se extruye el metal, es decir, se presiona a través de una matriz.

Estas mercancías ingresan a EE.UU. a través de una variedad de categorías de subpartidas del Sistema de Arancel Armonizado de los Estados Unidos (HTSUS). los presuntos márgenes de dumping son: China 256.58 %, Colombia 165,25%, República Dominicana 28,29%, Ecuador 42,79 – 63,21%, India39,05%, Indonesia 88,53%, Italia41,67%, Corea 43,56%, Malasia 25,89- 27,51%, México76,68-82,03%…

De acuerdo con la Oficina del Censo de EE. UU., en el 2022 las importaciones de extrusión de aluminio desde los países indicados fue de US 2,885 millones de dólares, de los cuales Colombia exportó US 512,169,291 de dólares, República Dominicana US 71,260,701, Ecuador US82,370,676, México US 653,881,771…

Los solicitantes señalan dos compañías de RD, que alegadamente exportan a EE.UU en condiciones de dumping el producto objeto de investigación. Es importante destacar que la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y Sobre Medidas de Salvaguardias(CDC), realizó un aviso público notificando los exportadores dominicanos de extracciones del inicio de la investigación.

Si la investigación concluye en una determinación positiva (es decir, que haya constatado la existencia del dumping y que la industria estadounidense ha sufrido un daño provocado por las importaciones objeto de dumping), se cobrarán derechos antidumping a las importaciones del referido producto, que consistirá en pagar un arancel similar al porcentaje de dumping establecido por la agencia reguladora EE.UU.

La República Dominicana en el año 2022 exportó a EE.UU. US47.2 millones de dólares de aluminio y manufacturas, y al cierre del mes de septiembre del 2023, ha exportado unos US 54.5 millones de dólares, según datos del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (Prodominicana).

