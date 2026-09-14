BOCA CHICA: Balacera deja dos muertos y al menos diez heridos

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SANTO DOMINGO.- Dos muertos y diez heridos dejó una balacera en el sector Los Coquitos, de Boca Chica.

Los muertos son Jonathan Villanueva (Cotuí), de 26 años, y Jesús Alexis Delgado Ortiz (D.D. Glow), de 31.

Los heridos son Alexis José Castro Guzmán (Alex), Manuel Alberto Perdomo Báez (Fran Kelly), Javier Reyes (Come Candela), Alver Ozuna Beato (Lisandro) e Ismael Noboa Mejía.

Según las primeras investigaciones, algunas de las víctimas mantenían rencillas personales relacionadas con un incidente ocurrido hace año.

De acuerdo con las pesquisas, los agresores llegaron al lugar en un automóvil y realizaron múltiples disparos contra las víctimas desde el vehículo, antes de escapar.

La Policía mantiene las labores de búsqueda para identificar y detener a los responsables, quienes serán puestos a disposición del Ministerio Público.