EDENORTE invierte RD$96 millones en subestación Gallera

Técnicos movilizan este 8 de julio del 2026 el nuevo transformador 50MVA de la Subestación de Gallera.

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE Dominicana) inició los trabajos de repotenciación de la Subestación Gallera, con una inversión aproximada de RD$96 millones, como parte de su programa de modernización de la infraestructura eléctrica y mejora de la calidad del servicio.

La obra contempla la sustitución del transformador de potencia existente de 37 MVA por uno nuevo de 50 MVA, lo que permitirá aumentar la capacidad operativa de la subestación, atender el crecimiento de la demanda energética y fortalecer la estabilidad del suministro eléctrico en la provincia de Santiago.

IMPACTO EN MÁS DE 33 MIL CLIENTES

EDENORTE informó que la intervención beneficiará directamente a más de 33,811 clientes de sectores como La Trinitaria, La Esmeralda, Los Jardines Metropolitanos, Cerro Alto, Jacagua, Los Ciruelitos, Gurabito, El Ejido, Pueblo Nuevo, Savica, Los Reyes y otras comunidades cercanas.

Asimismo, la mejora impactará el servicio eléctrico de importantes instituciones y establecimientos estratégicos, entre ellos los hospitales Dr. Arturo Grullón y Presidente Estrella Ureña, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

También la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, el Parque Central de Santiago, el Hotel Gran Almirante, Claro Dominicana, la DGII y la Destilería Bermúdez.

MODERNIZACIÓN Y MAYOR CONFIABILIDAD

La empresa destacó que este proyecto forma parte de un plan integral para fortalecer las redes de distribución y reducir riesgos de sobrecarga, garantizando un sistema más eficiente, seguro y preparado para las necesidades futuras de la región Norte.

EDENORTE precisó que los trabajos serán ejecutados mediante una planificación técnica especializada, sin afectar el suministro eléctrico de los usuarios conectados a la Subestación Gallera T1.

Con esta inversión, la distribuidora reafirma su compromiso de impulsar mejoras estratégicas que permitan ofrecer un servicio eléctrico más estable y confiable para hogares, comercios, industrias e instituciones de Santiago.

an/am