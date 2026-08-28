EDENORTE invierte RD$100 en millones subestación Santiago

La empresa informó que estos trabajos forman parte del programa de inversiones que desarrolla para modernizar sus instalaciones.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE Dominicana) realizará este miércoles 26 de agosto trabajos de repotenciación en el transformador T2 de la subestación Zona Franca Santiago, lo que provocará interrupciones programadas del servicio eléctrico en varios sectores de Santiago de los Caballeros.

Las labores se ejecutarán de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde y afectarán los circuitos ZFSA114, ZFSA117 y ZFSA103.

INVERSIÓN Y CAPACIDAD

Los trabajos incluyen la sustitución del transformador existente, de 37 megavoltamperios (MVA), por una unidad de 50 MVA, con una inversión aproximada de RD$100 millones.

EDENORTE explicó que la obra permitirá aumentar la capacidad de transformación de la subestación, reducir el riesgo de sobrecargas y mejorar la continuidad y calidad del servicio eléctrico. Se estima que beneficiará a unos 40,387 clientes.

SECTORES AFECTADOS

En el circuito ZFSA114 serán afectados Los Prados, Jacagua, Los López, Jacagua Arriba, Jacagua al Medio, La Búcara, Palo Alto, El Aguacate, Los Cocos, San Francisco, Los Frías, Santiago Viejo, La Delgada, Los Tocones y Los Ventura.

El circuito ZFSA117 comprende Habitacional Rafey, Urbanización Don Jaime, Batey 1, El Flumen, Guayacanal, Hato del Yaque, Los Jiménez, Los Mandarines, Villa Bao y Villa Fátima.

Mientras, en el circuito ZFSA103 se interrumpirá el servicio en Monte Rico, Ensanche Mella II, El Manguito, La Gloria de Cienfuegos, Ingenio Arriba, La Pulga de Cienfuegos, Los Solares y La Unión II.

EDENORTE pidió a los clientes tomar las previsiones necesarias y agradeció su comprensión. El servicio será restablecido progresivamente tras concluir los trabajos y verificar la operación segura del nuevo equipo.

an/am