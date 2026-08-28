ECUADOR: Un tribunal declara culpable a expresidente Moreno

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (d) asiste a la audiencia en la que conocerá su sentencia en el denominado caso Sinohydro, este 28 de agosto de 2026, en Quito (Ecuador). EFE/ Gianna Benalcázar Manzano

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GUAYAGUIL, 28 de agosto (Ecuador).- EFE).- El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (2017-2021) fue declarado este viernes por un tribunal culpable de cohecho por haber recibido sobornos para favorecer a la empresa estatal china Sinohydro en la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país, cuando era vicepresidente de Rafael Correa.

Los jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador aseguraron que la empresa china pagó recursos millonarios hacia un círculo empresarial que luego fueron distribuidos a distintas sociedades y personas, incluidos integrantes de su núcleo familiar del exmandatario, cuya condena aún no ha sido anunciada por los magistrados.

FISCALÍA PIDE CARCEL

El pasado 8 de julio, la Fiscalía pidió una condena de seis años y seis meses de prisión para 20 imputados, entre ellos el expresidente Moreno, y retiró la acusación formulada en contra de otra de las procesadas como cómplices.

El expresidente de Ecuador Lenín Moreno (i) asiste a la audiencia en la que conocerá su sentencia en el denominado caso Sinohydro, este 28 de agosto de 2026, en Quito (Ecuador). EFE/ Gianna Benalcázar Manzano

Según el Ministerio Público, el exmandatario habría recibido junto a su familia, presuntamente, más de un millón de dólares de un total de 76 millones de dólares en sobornos que Sinohydro habría pagado por la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, con una potencia de hasta 1.500 megavatios.

Sin embargo, el abogado de Moreno, David Meza, ha asegurado que el exmandatario no tuvo participación activa en ninguna parte del proceso de contratación.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pidió que se los inhabilite para ejercer cargo público o tener vínculos contractuales con el Estado, que se les suspenda los derechos de participación y que se les imponga una multa y el pago de una reparación integral.

También solicitó que pidan disculpas públicas y que se instale una «cita anticorrupción» en el complejo hidroeléctrico.

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