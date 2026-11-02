Dos personas mueren al caer avioneta en Hidalgo, México

Ciudad de México, 2 nov (Prensa Latina) Una avioneta se desplomó hoy en Pachuca, en el central estado de Hidalgo, con saldo de dos muertos, informó el diario mexicano La Jornada en su edición digital.

Acorde con la breve nota, el hecho ocurrido en las inmediaciones de una tienda Samâ€Ös Club, en la zona de Venta Prieta, movilizó al Cuerpo de Bomberos local.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la matrícula ni el tipo de aeronave.

En su cuenta de la red social X, la Secretaría de Gobernación de la entidad federativa pidió a los ciudadanos evitar el tránsito por la zona, permitir el paso de los servicios de emergencia y seguir las indicaciones del personal en el lugar.

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