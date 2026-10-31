Dos mil soldados El Salvador patrullan hoy Puerto Príncipe

PUERTO PRÍNCIPE.– Decenas de soldados salvadoreños realizaron este viernes sus primeros patrullajes por las calles de Puerto Príncipe, Haití, como parte de la operación para localizar a cuatro militares de su país desaparecidos hace 12 días, tras una emboscada perpetrada por bandas armadas.
Los efectivos, vestidos con uniformes de combate y portando fusiles de asalto, recorrieron sectores de la comuna de Tabarre, al noreste de la capital haitiana, próximo a Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, donde los integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fueron atacados el pasado 18 de octubre.
DESPLIEGUE MILITAR
La tropa salvadoreña, que supera los 2,000 efectivos en territorio haitiano, también fue observada en las proximidades del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Clercine, desplazándose en camiones y vehículos blindados, con apoyo de helicópteros.
Durante los recorridos, algunos residentes aplaudieron el paso de la caravana militar y manifestaron su respaldo a la llegada de la fuerza expedicionaria. Medios locales informaron, además, que los soldados establecieron una base en Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos.
BUKELE CONFIRMA OPERACIÓN
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó el miércoles que más de 2,000 militares participan en la operación para rescatar a sus cuatro compañeros, cuyo paradero se desconoce desde el día del ataque.
El jueves, durante una actividad oficial junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, Bukele afirmó que su país puede acabar con las pandillas haitianas, como asegura haberlo hecho en El Salvador.
El contingente, que incluye integrantes de fuerzas especiales, constituye el mayor despliegue militar de un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), que permaneció en territorio haitiano entre 2004 y 2017.
La movilización también destaca porque duplica en apenas diez días los efectivos que la GSF había conseguido reunir durante un año, dentro de un mandato de Naciones Unidas que contempla 5,500 militares de diferentes países.
El pasado sábado circularon versiones sobre el supuesto hallazgo de restos humanos que podrían pertenecer a los cuatro salvadoreños desaparecidos, pero Bukele descartó esa posibilidad.
an/am
OJO POLRO,DIENTE POR DIENTE, AL QUE HIERRO MATA,A HIERRO MUERE»., ‘HAY QUE DARLES UNA LECCIO’N HA ESO «PANDILLEROS SALVAJE HAITIANOS, TGAMBIEN TENGA MUCHO CIUDADDO PDTE. NAYID BUQUELE, PUES EN ESE MISMO GOBIERNO HONORIFICO, HAY MUCHO DE ELLOS QUE ESTA’N EN CONTACTO CON LAS PANDILLAS, PUES MUCHO OJKOS PELAO, CONTRA ESO BANDIDO PANDILLEROS, QUE NO HAY CONSCIEN CIA EN TRE ELLOS MISMO, PUES MATAN A’SU PROPIA MADRE QUE LO PARIO’ ..»FUEGO Y BALA AELLO
Todas las medidas tomadas en harás de terminar con las bandas en Haití bienvenida sean .
Es lamentable esa situacion; pero BUKELE puede salir de esos vandolos; y segun dicen los haitianos, a Bukele q no confie de la policia haitiana porque estan aliados con los delincuentes.