Dos mil soldados El Salvador patrullan hoy Puerto Príncipe

Los soldados salvadoreños también fueron observados en las proximidades del aeropuerto internacional Toussaint Louverture.

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PUERTO PRÍNCIPE.– Decenas de soldados salvadoreños realizaron este viernes sus primeros patrullajes por las calles de Puerto Príncipe, Haití, como parte de la operación para localizar a cuatro militares de su país desaparecidos hace 12 días, tras una emboscada perpetrada por bandas armadas.

Los efectivos, vestidos con uniformes de combate y portando fusiles de asalto, recorrieron sectores de la comuna de Tabarre, al noreste de la capital haitiana, próximo a Santo, en el distrito de Croix-des-Bouquets, donde los integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) fueron atacados el pasado 18 de octubre.

DESPLIEGUE MILITAR

La tropa salvadoreña, que supera los 2,000 efectivos en territorio haitiano, también fue observada en las proximidades del aeropuerto internacional Toussaint Louverture, en Clercine, desplazándose en camiones y vehículos blindados, con apoyo de helicópteros.

Durante los recorridos, algunos residentes aplaudieron el paso de la caravana militar y manifestaron su respaldo a la llegada de la fuerza expedicionaria. Medios locales informaron, además, que los soldados establecieron una base en Tabarre, cerca de la embajada de Estados Unidos.

BUKELE CONFIRMA OPERACIÓN

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, confirmó el miércoles que más de 2,000 militares participan en la operación para rescatar a sus cuatro compañeros, cuyo paradero se desconoce desde el día del ataque.

El jueves, durante una actividad oficial junto a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, Bukele afirmó que su país puede acabar con las pandillas haitianas, como asegura haberlo hecho en El Salvador.

El contingente, que incluye integrantes de fuerzas especiales, constituye el mayor despliegue militar de un país en Haití desde el final de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (Minustah), que permaneció en territorio haitiano entre 2004 y 2017.

La movilización también destaca porque duplica en apenas diez días los efectivos que la GSF había conseguido reunir durante un año, dentro de un mandato de Naciones Unidas que contempla 5,500 militares de diferentes países.

El pasado sábado circularon versiones sobre el supuesto hallazgo de restos humanos que podrían pertenecer a los cuatro salvadoreños desaparecidos, pero Bukele descartó esa posibilidad.

an/am