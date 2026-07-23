Donald Trump evalúa lanzar ataque masivo contra Irán

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WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evalúa lanzar una ofensiva de gran escala contra Irán y aseguró estar cerca de tomar una decisión, en un contexto de fuerte escalada militar en Oriente Medio.

«Estoy considerando un ataque masivo, más grande que cualquier cosa que haya sucedido antes. Estoy cerca de tomar una decisión», declaró el mandatario, según citó el medio israelí N12.

Las declaraciones se producen mientras se cumplen 12 noches consecutivas de ataques estadounidenses contra territorio iraní, según informó el Comando Central de EE.UU. (CENTCOM).

Washington asegura que sus fuerzas han golpeado capacidades marítimas, depósitos de misiles y drones, radares costeros y defensas antiaéreas iraníes, y ha reanudado el bloqueo naval de puertos iraníes en el estrecho de Ormuz. Teherán ha respondido con ataques contra bases estadounidenses en la región y contra el tráfico comercial.

ADVERTENCIAS DE RUBIO

Este jueves, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que Irán «pagará un precio muy alto por lo que están haciendo» y aludió a la doctrina del presidente: «La política del presidente es ‘cabeza por ojo'».

Trump ha amenazado con destruir un puente o una planta eléctrica por cada ataque iraní contra buques en Ormuz y con ampliar los bombardeos a infraestructura energética si Teherán no acepta negociar. El mandatario sostiene que los ataques continuarán hasta degradar las capacidades militares iraníes.

RESPUESTA DE IRÁN

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) afirmó que prepara una operación cuyas consecuencias Washington lamentará y advirtió que si EE.UU. cumple sus amenazas, las infraestructuras petroleras, gasísticas, eléctricas y económicas de la región serán objetivo, señalando que «no permitirán la exportación de una sola gota de petróleo» en una zona donde no se garantice su seguridad.

BALANCE DEL CONFLICTO

El conflicto se inició el 28 de febrero con la operación conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán y ha dejado, según reportes, miles de muertos, millones de desplazados y al menos 18 militares estadounidenses fallecidos en los últimos días.