Dominicanos sobresalen en el beisbol profesional de Japón

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Tokío, 27 ago.- El cubano Raidel Martínez dio hoy otra demostración monticular imbateable en la Liga japonesa de béisbol, al lanzar una novena entrada perfecta en el triunfo 5-3 de los Gigantes de Yomiuri sobre las Golondrinas de Yakult.

Martínez llegó a 36 juegos salvados al ponchar a uno de los tres bateadores enfrentados en el box del Estadio Meiji Jingu de esta capital, divulgó el sitio web béisboljaponés.com.

El antillano, quien alcanzó su séptimo rescate consecutivo, mejoró su efectividad a 1.50 y siguió al frente de los salvados en la Liga Central.

Para las Golondrinas, el dominicano Domingo Santana finalizó el partido de 2-0, con un ponche y un boleto, para bajar su promedio a .242.

En otros desafíos, el venezolano Andrés Machado logró su rescate 27 del año al retirar en orden a tres rivales en un episodio perfecto de relevo para sellar el éxito 7-5 de los Búfalos de Orix sobre las Águilas de Rakuten, en el Kyocera Dome de Osaka.

Machado, quien cosechó su tercer salvado en igual cantidad de intentos, redujo su efectividad a 1.28 y se colocó a sólo tres rescates del liderato de esa categoría en la Liga del Pacífico.

Por Rakuten, el dominicano Yunior Marte tiró un episodio perfecto de apagafuegos para disminuir su efectividad a 2.79.

En el Vantelin Dome de Nagoya, el dominicano Miguel Sanó pegó su cuadrangular 20 de la temporada en dos oportunidades, empujó una carrera y recibió dos boletos en el triunfo de 4-0 de los Dragones de Chunichi sobre los Tigres de Hanshin.

El quisqueyano, quien la sacó del parque por tercer juego consecutivo, aumentó su average a .223 y total de empujadas a 41.

Su compatriota y compañero de plantel Albert Abreu aceptó dos hits y no pudo retirar a ningún bateador para dejar su efectividad en 2.25 y el cubano Cristián Rodríguez entró al juego como corredor emergente y luego defendió, pero no tomó turnos a la ofensiva.

Por los Tigres, el dominicano Dermis García salió de emergente y dejó el cajón por la vía de los strikes para bajar su promedio a .133.

El también dominicano Alexander Canario despachó su vuelacerca 12 de la campaña en cuatro visitas y remolcó la única carrera de su equipo en la derrota de 1-9 de los Leones de Seibu ante los Luchadores de Nippon Ham, en el Belluna Dome de Tokorozawa.

El jardinero caribeño, exjugador de los Piratas de Pittsburgh, tiene ahora un promedio de .245 y un total de 43 empujadas.

Por Nippon Ham, su compatriota Franmil Reyes acabó el choque de 4-0 con un ponche para bajar su average a .313 y el también dominicano Rodolfo Castro falló en una aparición como emergente para disminuir el suyo a .224.

En el Estadio ZOZO Marine de Chiba, el puertorriqueño Neftalí Soto ligó un imparable en cuatro comparecencias y remolcó a un compañero para contribuir al triunfo de 6-5 en 10 innings de los Marinos de Lotte sobre los Halcones de SoftBank, y su promedio quedó en .230 y total de empujadas en 43.

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