Dominicano Franmil Reyes se destaca en el béisbol de Japón

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Tokio, 29 ago.- El dominicano Franmil Reyes lideró hoy la armada latina en el béisbol japonés al disparar par de jonrones e impulsar cinco carreras en la victoria del Nippon Ham por 6-4 sobre Chiba Lotte.

Reyes, de 31 años de edad, tuvo jornada perfecta en cuatro viajes al plato, pues además de los palos de vuelta entera tomó dos boletos.

Con esa victoria el Nippon Ham se ratificó en el tercer puesto de la Liga del Pacífico con balance de 65 triunfos, 53 derrotas y un empate, por detrás de SoftBank (72-42-2) y Seibu (67-49-3).

También este viernes destacó Miguel Sanó de 4-2, ambos sencillos, pese a que su equipo Dragones de Chunichi cayó por 4-2 ante DeNA en el circuito Central, donde Hanshin comanda la tabla de posiciones con saldo de 65-49-1.

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