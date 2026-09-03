Dominicano Franmil Reyes afianza reinado béisbol Japón

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Tokio, 3 sep.- El dominicano Franmil Reyes volvió a encender hoy los bates de los Luchadores de Nippon Ham, al conectar tres imparables en el empate ante los Halcones de SoftBank en la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

Reyes se fue de 4-3 en el abrazo 1-1 tras 12 entradas en el Es Con Field de Hokkaido, donde los Luchadores sumaron siete hits por apenas dos de los Halcones.

Con su productiva jornada, el dominicano llegó a 140 imparables y elevó su promedio a .317, cifras que le permiten conservar el liderazgo de ambos departamentos en la Liga del Pacífico.

El poderoso bateador, protagonista de una temporada de altos vuelos, ocupa además el segundo puesto en jonrones con 29 y el tercero en carreras impulsadas con 70.

Reyes, quien cumple su tercera campaña en el béisbol japonés, acumula ya 86 cuadrangulares con los Luchadores, después de haber pasado por las Grandes Ligas estadounidenses con los Padres de San Diego, Guardianes de Cleveland, Cachorros de Chicago y Reales de Kansas City.

En la Liga Central, el cubano Raidel Martínez volvió a mostrar la precisión que lo ha convertido en el líder de salvamentos, al lanzar una entrada perfecta en la derrota de los Gigantes de Yomiuri ante las Estrellas de DeNA.

El relevista trabajó sin permitir imparables ni carreras en el revés de los Gigantes por 2-1 en 10 entradas, disputado en el Kyocera Dome de Osaka, y mantuvo en 36 su cifra de rescates, la mejor del circuito.

of-am