Dominicana y Arizona impulsan industria de semiconductores

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón y Sandra Watson, presidenta y CEO de la Arizona Commerce Authority., durante la firma este miércoles.

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ARIZONA, Estados Unidos.- República Dominicana y el estado de Arizona acordaron fortalecer la cooperación para desarrollar capacidades vinculadas a la industria de semiconductores, mediante un Memorando de Entendimiento (MOU) suscrito entre el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) y la Arizona Commerce Authority (ACA).

El acuerdo fue firmado el 25 de agosto por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, y Sandra Watson, presidenta y CEO de la ACA, durante una misión público-privada dominicana en Phoenix.

Sanz Lovatón destacó que el talento dominicano constituye una ventaja para la inserción del país en esta industria y señaló que la alianza permitirá conectar al Gobierno, el sector privado y las instituciones educativas para formar personal especializado, generar empleos y atraer inversiones.

Watson consideró estratégica la cooperación y afirmó que la infraestructura logística, las zonas francas y el capital humano dominicano pueden convertirse en una extensión competitiva de la manufactura tecnológica estadounidense.

FORMACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTO

El acuerdo contempla la colaboración entre empresas, instituciones educativas y entidades gubernamentales de ambos territorios para facilitar la formación especializada, el intercambio de conocimientos y el desarrollo de capacidades técnicas requeridas por la industria de semiconductores.

También establece un marco para fortalecer la resiliencia de las cadenas de suministro, ampliar las oportunidades comerciales y de inversión y facilitar alianzas estratégicas entre empresas e instituciones.

Como parte de la agenda, la delegación visitó MacroTechnology Works, de Arizona State University, instalación dedicada a investigación avanzada en semiconductores, tecnología cuántica y materiales avanzados.

RD BUSCA AMPLIAR SU PARTICIPACIÓN

La iniciativa se vincula con la Estrategia Nacional de Fomento a la Industria de Semiconductores (ENFIS), con la que República Dominicana procura posicionarse como socio confiable dentro de la cadena global de valor.

Entre las áreas identificadas figuran el ensamblaje, prueba y empaquetado de semiconductores, la manufactura de componentes pasivos y discretos y el ensamblaje de placas de circuitos impresos.

El país cuenta con 858 empresas de zonas francas que generan más de 200,000 empleos directos y exportaciones superiores a US$8,600 millones, además de experiencia en manufactura electrónica y de precisión.

Arizona alberga operaciones e inversiones de empresas como TSMC, Intel, onsemi, Microchip y Amkor.

Durante la misión, la delegación dominicana también sostuvo encuentros con representantes de la Arizona Commerce Authority, Arizona Chamber of Commerce & Industry y Lawrence Semiconductor, además de empresarios, académicos y organismos de desarrollo económico.

an/am