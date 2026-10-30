Dominicana logra clasificación al Mundial de Béisbol Sub-18

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Santo Domingo, 30 oct.- República Dominicana consiguió un boleto a la Copa Mundial de Béisbol Sub-18, tras derrotar 15-11 a Puerto Rico en una espectacular remontada que le aseguró el tercer lugar del Campeonato Panamericano de la categoría.

El conjunto anfitrión, dirigido por Mendy López Jr., conquistó la medalla de bronce y el último de los cuatro cupos disponibles para la cita mundialista, prevista para 2027 en la ciudad china de Pingtan.

Los locales tuvieron que revertir una desventaja de siete carreras, pues Puerto Rico llegó a dominar el encuentro 10-3. Sin embargo, la ofensiva reaccionó con seis anotaciones en el cierre del tercer episodio para acercarse 10-9.

Los boricuas ampliaron la diferencia con una carrera en el quinto capítulo, pero los anfitriones sentenciaron el partido con otro racimo de seis anotaciones en el sexto, que colocó el marcador definitivo en 15-11.

El lanzador Feliz Genao se acreditó la victoria después de trabajar dos entradas y un tercio, permitir un sencillo y retirar a un bateador por la vía del ponche.

La clasificación dominicana completó el grupo de representantes del continente en el próximo mundial. Estados Unidos conquistó el primer puesto con balance invicto de cinco victorias, seguido por Venezuela, mientras Nicaragua ocupó la cuarta posición.

El Panamericano reunió a selecciones de 11 países y otorgó cuatro plazas para la competición universal. También participaron Cuba, Canadá, México, Panamá, Brasil y Curazao, además de los equipos clasificados.

El resultado marca un hito para el béisbol juvenil dominicano, que tendrá en China 2027 su primera participación mundialista en esta categoría conseguida a través del certamen continental.

of-am