Dominicana cae ante México en Final Six de Voleibol Masculino

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PONCE, Puerto Rico.– México derrotó este lunes 3-0 a República Dominicana, con parciales de 25-22, 25-17 y 32-30, en la segunda jornada del NORCECA Final Six Masculino de voleibol, disputado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicéns.

Con este triunfo, México colocó su récord en 1-1, mientras que el conjunto dominicano cayó a 0-2.

El equipo mexicano dominó los dos primeros sets y encontró mayor oposición en el tercero, donde ambos sextetos protagonizaron un cerrado intercambio de puntos. México llegó a tomar ventaja 18-16, pero República Dominicana reaccionó para igualar 18-18 y posteriormente se colocó a un punto de ganar el parcial, 24-23.

Los mexicanos evitaron el cierre y extendieron el set hasta imponerse 32-30, para completar la victoria en tres parciales.

Franky Hernández encabezó la ofensiva mexicana con 19 puntos, seguido por Yasutaka Sanay Heredia, con 18, y Diego González, con 16.

Por República Dominicana, Alexis Cruz fue el máximo anotador con 14 puntos, mientras Adrián Figueroa terminó con 13.

México dominó el renglón de ataques 53-42 y los servicios directos 7-3. Ambos equipos consiguieron dos bloqueos, mientras los dominicanos cometieron 20 errores por 22 de los mexicanos.

Tras el partido, Hernández destacó la dificultad de enfrentar al seleccionado dominicano y llamó a sus compañeros a mantener la paciencia y aprovechar los errores del rival.

México se enfrentará este martes al anfitrión Puerto Rico, mientras República Dominicana buscará su primera victoria ante Guatemala.

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