Dominicana baleada en tiroteo entre policías y un delincuente pide justicia

NUEVA YORK.- La dominicana que hace 20 días resultó baleada en un tiroteo entre agentes de la Policía y un supuesto delincuente al que perseguían por una transitada calle de El Bronx dijo este miércoles que quiere que se haga justicia.

Irene Ureña Pérez, de 45 años y quien, a consecuencia del incidente, ha sido sometida a tres cirugías para reparar su estómago, hígado, páncreas y pulmones, explicó que se siente muy mal y pidió a la Policía que no permita que su caso quede impune.

“Me siento cada vez peor. Esto ha sido muy grande. La vida me cambió, me duele mucho el cuerpo, no puedo respirar. Yo solamente quería trabajar”, lamentó.

Recordó que el día del tiroteo acompañaba a su madre a recoger a un niño que vive con ellos. “De repente nos encontramos en medio de un tiroteo y sentí que mi barriga me crecía y me crecía como si me fuera a explotar, y ahora estoy aquí”, indicó.

Su madre, Crecensia Pérez, calificó al oficial que disparó como “irresponsable” y “un peligro para la sociedad”, por haber puesto en riesgo la vida de residentes honrados, “como nosotros”.

“Esto no puede quedar así, porque mi hija solo se vino desde República Dominicana a tener una mejor vida y ahora ese hombre nos destruyó a todos”, afirmó.

Dijo que “solo quiero justicia, justicia es lo que quiero, porque aunque mi hija pueda volver a caminar, nunca va a volver a ser la misma de antes”.

De su lado, el abogado Sanford Rubenstein informó que “seguimos adelante con la demanda. Estamos pidiendo al NYPD 10 millones de dólares, porque es evidente que el oficial actuó de manera temeraria poniendo en riesgo la vida de los vecinos y afectado a mi clienta y a una niña de once años que resultó también afectada. Él no tenía por qué disparar 27 veces”.